যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইয়েমেনে ক্ষুধায় ৭ বছরের শিশুর ওজন নেমেছে ৭ কেজিতে!

আন্তর্জাতিক খবর যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইয়েমেনে ক্ষুধায় ৭ বছরের শিশুর ওজন নেমেছে ৭ কেজিতে! ইরান সব সময় হুতিদের মদদ দেয়। বিপরীতে পছন্দের সুন্নি সরকার রুখতে হামলা শুরু করে সৌদি আরব নেতৃত্বাধীন জোট

FILE PHOTO: Faid Samim, 7, a malnourished boy who also has cerebral palsy, lies on a bed at the malnutrition treatment ward of al-Sabeen hospital in Sanaa, Yemen December 28, 2020. REUTERS/Khaled Abdullah SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB/File Photo