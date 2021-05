আন্তর্জাতিক খবর বিশেষজ্ঞদের মত উপেক্ষার কারণেই ভারতের আজকের এই পরিণতি ভারতে বর্তমানে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ। সেখানে প্রতিদিন আক্রান্ত হচ্ছেন ৪ লাখের উপরে। প্রতিদিন মারা যাচ্ছে প্রায় চার হাজার মানুষ

FILE PHOTO: A general view of the mass cremation of those who died from the coronavirus disease (COVID-19) at a crematorium in New Delhi, India April 26, 2021. REUTERS/Adnan Abidi