চার তলা থেকে পড়ে দোতলার কার্নিশে আটকে বেঁচে গেলো এক শিশু! [ভিডিও]

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ‌‌”রাখে আল্লাহ মারে কে’ কথাটি আবারও প্রমাণ হলো। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের চেন্নাইয়ে। মাত্র ৮ মাস বয়সী এক শিশু চার তলা থেকে পড়ে গিয়েও দোতলার কার্নিশে আটকে যায়, পরে তাকে জীবিত উদ্ধার করা হয়!

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায়, এক আবাসিকের ক্যামেরায় তোলা ওই ভিডিওতে দেখা যায় যে, দোতলার টিনের কার্নিশ থেকে কোনও রকমে আটকে রয়েছে ওই একরত্তি শিশু। তখনও পা কার্নিশের বাইরে ঝুলছে।

আবাসনের চার তলা থেকে পড়ে গিয়েছিল ওই ৮ মাসের শিশু! আটকে ছিল দোতলার টিনের কার্নিশে। সেই শিশুকে উদ্ধার করতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পার্শ্ববর্তী মানুষরা। সম্প্রতি ভারতের চেন্নাইয়ের আভাদি এলাকার একটি আবাসনে ঘটেছে এমন একটি ঘটনা। পুরো ঘটনার একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই নেটমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করে দেখেনি আনন্দবাজার অনলাইন।

তবে ভিডিওতে দেখা যায় উপর থেকে পড়ে গিয়ে দোতালার কার্নিশে ঝুলছে একটি শিশু। বিষয়টি দেখে তড়িঘড়ি করে সবাই নিচে চাদর টানা দিয়ে ধরেছেন স্থানীয়রা। যাতে করে শিশুটি পড়লে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা যায়। ইতিমধ্যেই ২/৩ জন কার্নিশে উঠে শিশুটিকে উদ্ধার করছেন। তবে শেষ পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। সে এক লোমহর্ষক সিনেমার মতো দৃশ্য! তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।

দেখুন এক্স এর ভিডিওটি

Dramatic rescue of a toddler in Chennai! Good samaritans came together to save the seven-month-old baby who accidentally slipped from the fourth floor and landed on a window porch. The incident took place at a high-rise apartment society in Thirumullaivoyal. pic.twitter.com/O7QDOaIMkW

— Sachin (@Sachin54620442) April 28, 2024