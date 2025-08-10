The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

তথ্য প্রযুক্তি

স্মার্টফোন কতদিন ব্যবহার করা যাবে জেনে নিন ফোনের গড় আয়ু

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ প্রতিদিনের জীবনে স্মার্টফোন বর্তমানে অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ। অফিস, শিক্ষালয় হতে শুরু করে বিনোদন সব জায়গাতেই এই ডিভাইসটির ব্যবহার কিন্তু অনিবার্য। তবে অনেকেই জানেন না, একটি স্মার্টফোন আসলে গড়ে কতোদিন কার্যকর থাকে কিংবা তার আয়ু কীভাবে বাড়ানো যাবে।

স্মার্টফোন কতদিন ব্যবহার করা যাবে জেনে নিন ফোনের গড় আয়ু 1

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, একটি স্মার্টফোন সাধারণত গড়ে ৩ হতে ৫ বছর পর্যন্ত ভালোভাবে ব্যবহারযোগ্য থাকে। যদিও স্মার্টফোনটির গড় আয়ু নির্ভর করে তার মান, হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার আপডেট ও ব্যবহারকারীর যত্নের ওপরে।

স্মার্টফোনের আয়ু নির্ধারণে যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ

হার্ডওয়্যার এবং নির্মাণ গুণগত মান

উন্নত প্রসেসর, শক্তিশালী ব্যাটারি এবং ভালো কনস্ট্রাকশন থাকলে স্মার্টফোন অনেক দিন স্থায়ী হয়।

সফটওয়্যার আপডেট

যেসব স্মার্টফোন নিয়মিত অপারেটিং সিস্টেম এবং নিরাপত্তা আপডেট পায়, সেগুলোর আয়ু তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

ব্যবহার পদ্ধতি

নিয়মিত ভারি গেম খেলা, ভিডিও এডিটিং কিংবা দীর্ঘ সময় স্ট্রিমিং করলে স্মার্টফোন দ্রুত পারফরম্যান্স হারাতে পারে।

ব্যাটারির অবস্থা

প্রায় প্রতিটি স্মার্টফোনেই ২-৩ বছরের মধ্যে ব্যাটারির ব্যাকআপ কমে যেতে থাকে।

স্মার্টফোনের আয়ু বাড়াতে যা করবেন

জানেন কি?

হারিয়ে যাওয়া স্মার্টফোন থেকে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা, ছবি এবং…

শিশু-কিশোররা স্মার্টফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরে আসছে:…

# অতিরিক্ত গরম হওয়া থেকে স্মার্টফোনকে বাঁচান

# নিয়মিত সফটওয়্যার আপডেট দিন

# চার্জ ২০% থেকে ৮০% এর মধ্যে রাখার চেষ্টা করুন

# অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ডেটা বন্ধ রাখুন

# ভালো মানের চার্জার এবং কভার ব্যবহার করুন

# প্রয়োজনে ব্যাটারি পরিবর্তন করুন

# কখন বুঝবেন স্মার্টফোন বদলানোর সময় হয়েছে?

# স্মার্টফোনে আর কোনো সফটওয়্যার আপডেট আসে না

# ব্যাটারির ব্যাকআপ এক ঘণ্টার নিচে নেমে গেছে

# ফোন ধীরগতিতে চলছে বা প্রায়ই হ্যাং করছে

# নতুন অ্যাপ ইন্সটল করা যাচ্ছে না

# ক্যামেরার মান একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে

স্মার্টফোন কত দিন ব্যবহার করা যাবে, তা মূলত নির্ভর করে ব্যবহারকারীর সচেতনতার ওপর। সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রযুক্তিগত যত্নের মাধ্যমে একটি ভালো মানের স্মার্টফোন ৪-৫ বছর পর্যন্ত ভালোভাবেই ব্যবহার করা সম্ভব। তাই নতুন স্মার্টফোন কেনার সময় শুধু ক্যামেরা কিংবা ডিজাইন নয়, সফটওয়্যার আপডেট সাপোর্ট এবং নির্মাণমানের দিকেও গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

