চিত্র-বিচিত্র

নিখোঁজ কিশোরীর খবর করতে নদীতে নেমে পানির তলায় ওই কিশোরীর দেহেই পা পড়লো সাংবাদিকের!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ঘটনাটি উত্তর-পূর্ব ব্রাজ়িলের বাকাবালের মেয়ারিম নদীর। ওই নদীতে সাঁতার কাটতে এসে নিখোঁজ হন ১৩ বছর বয়সি স্কুলপড়ুয়া এক কিশোরী। সেই ঘটনার খবর করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন লেনিল্ডো ফ্রেজাও নামে এক সাংবাদিক।

নদীতে গোসল করতে এসে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ওই কিশোরীকে নিয়ে খবর করছিলেন সাংবাদিক। একবুক পানিতে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলেন তিনি। হঠাৎ করে পানির তলায় ‘কিছু একটায়’ পা পড়তেই চমকে যান তিনি! এক লাফে বেরিয়ে আসেন পানি থেকে। পরে দেখা যায় যে, নিখোঁজ কিশোরীর খবর করতে গিয়ে পানিতে নেমেছেন, পানির তলায় ওই কিশোরীর দেহের উপরে পা তুলেছিলেন ওই সাংবাদিক। চাঞ্চল্যকর ওই ঘটনাটি ঘটেছে ব্রাজ়িলে। ঘটনাটির একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে উঠে এসেছে। ভাইরাল হয়েছে ওই ভিডিওটি।

সংবাদমাধ্যম ‘দ্য সান’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায়, উত্তর-পূর্ব ব্রাজ়িলের বাকাবালের মেয়ারিম নদীতে সাঁতার কাটতে গিয়ে নিখোঁজ হন ১৩ বছর বয়সি স্কুলপড়ুয়া এক কিশোরী। ওই ঘটনারই খবর করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন লেনিল্ডো ফ্রেজাও নামে এক সাংবাদিক। কিশোরীকে শেষ বার যেখানে দেখা যায়, নদীর সেই জায়গায় নেমে খবর করছিলেন ওই সাংবাদিক। একবুক পানিতে নেমে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন তিনি। তবে খবর করতে করতেই হঠাৎই লেনিল্ডো থমকে যান। আতঙ্কে লাফিয়ে নদী থেকে উঠে আসার চেষ্টা করেন। সেই ভিডিওই প্রকাশ্যে উঠে এসেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায়, ব্রাজ়িলের ওই সাংবাদিক ‘কোনও কিছু’র উপর পা দেওয়ায় ভয় পেয়ে যান। ভিডিওতে তাকে বলতেও শোনা যায়, ‘‘ওখানে কিছু একটা রয়েছে। আমি যাচ্ছি না, আমার ভয় লাগছে। একটা হাতের মতো দেখলাম যেনো।’’

লেনিল্ডোর কথা শুনে নদীর ওই জায়গায় আবার তল্লাশি অভিযান করে পুলিশ। সাংবাদিক নদীর যে জায়গা থেকে উঠে এসেছিলেন, সেখান থেকে নিখোঁজ কিশোরীর দেহ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তে পাঠানো হয় দেহটিকে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, মৃতার শরীরে আঘাতের কোনও রকম চিহ্ন পাওয়া যায়নি। পানিতে ডুবেই তার মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।

ভিডিওটি দেখতে এই লিংকে ক্লিক করুন

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

