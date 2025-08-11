The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

লাইফস্টাইল

স্বাস্থ্যের দিকে মন দিতে হলে খাবারে স্বাদ দেখলে চলবে না

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ স্বাদকোরককে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আপনি হয়তো স্বাস্থ্যের কথাই ভুলতে বসেছেন। এমন হলে অবশ্যই স্বাদ ও স্বাস্থ্যের ভারসাম্য রক্ষা করার দিকে মন দিতে হবে। কীভাবে করবেন এই কাজটি?

স্বাস্থ্যের দিকে মন দিতে হলে খাবারে স্বাদ দেখলে চলবে না 1

এই বিষয়ে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সোমা চক্রবর্তী কি জানিয়েছেন সেটি আজ জেনে নিন। বাঙালিদের রসনাতৃপ্তি নিয়ে কত যে সুখপাঠ্য লেখা রয়েছে তার হিসেব নেই। তবে বাঙালির খাদ্যাভ্যাস কী আদৌ স্বাস্থ্যকর? এই নিয়ে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও এক বেসরকারি হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা সোমা চক্রবর্তী খোলাভাবে যা বলছেন, তাতে কিন্তু আশার সঙ্গে মিশে রয়েছে চিন্তার বীজও। সোমা নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার দিকেই মন দিতে বলছেন।

তাঁর ভাষায়, ‘আমাদের ধৈর্য খুবই কম। যখন যা মনে হচ্ছে, খেয়ে নিচ্ছি। তাই হেলদি লাইফস্টাইল মেনটেইন করতে পারছি না। সকালে খুব ভারি ব্রেকফাস্ট করতে হবে। ব্রেকফাস্টে কিছু প্রোটিনযুক্ত খাবারও খেতে হবে। মেয়েদের ৩৫ বছর পার হওয়ার পর ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন বেশি থাকবে এমন খাবার খেতে হবে। তাই ভারি ব্রেকফাস্ট করলে বারবার বিভিন্ন রকমের খাবার খাওয়া থেকেও বিরত থাকা যাবে।’

জানেন কি?

শর্ত মানলেই ইসরায়েলি জিম্মিদের কাছে খাবার পাঠাবে হামাস

কত মাস বয়স থেকে বাচ্চার খাবারে লবণ-চিনি যোগ করতে হবে?

তবে যাদের খাওয়ার বিষয়টি পেশাগত কারণে অনিয়মিত তারা কী করবেন? তিনি বলেছেন, ‘যে কোনও মানুষেরই দু’ঘণ্টা বাদে কিছু একটা খাওয়া উচিত। খালি পেটে থাকাটা মোটেও কাজের কথা নয়। তাই ব্যাগে একটা বিস্কুটের প্যাকেট রেখে দিতে পারেন কিংবা ড্রাই ফ্রুটসের প্যাকেটও রাখতে পারেন। আগেকার মানুষ ৯০-৯৫ বছর পর্যন্তও বাঁচতেন। তবে এখন ৪০-৪৫ বছরেও মানুষও হার্ট অ্যাটাকে মারা যাচ্ছেন। অনেক সেলিব্রিটির সেই সমস্যাও হয়েছে। এর পুরোটাই হচ্ছে হেলদি লাইফস্টাইল না মানার কারণেই।’

কিছু ঘরোয়া উপায়ে সুস্থ থাকার উপায়ও জানিয়েছেন সোমা। সকালবেলায় মেথি ভেজানো পানি খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। আগের দিন রাতে জিরা ভিজিয়ে রেখে সকালে উঠে সেটি খেয়ে নেওয়া ডিটক্স ওয়াটারের কাজ করে। রাতে আমন্ড ভিজিয়ে রেখে সেটিও সকালে খাওয়া যায়। এরপর চিনি ছাড়া চা, সঙ্গে একটু ডায়েট চিড়া কিংবা গ্রীন পিস্। সকাল ১০টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট। হয় চিলা কিংবা ব্রেড ও ডিমের কুসুম ছাড়িয়ে খাওয়া।

যারা ডায়েটে রয়েছেন তারা কুসুম বাদে সাদা অংশটিই খাবেন। এর দু’ঘণ্টা পর একটা ফল রাখা যেতে পারে। নারীদের ক্ষেত্রে ৩৫-এর উপরে যাদের বয়স তারা বেশি করে ক্যালসিয়াম কিংবা ম্যাগনেসিয়ামযুক্ত ফল খাবেন। এ ছাড়াও একটা মৌসুমি ফল খাওয়া যেতে পারে। দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যেই লাঞ্চ সেরে নেওয়া উচিত। ৩ টার সময় ডিটক্স ওয়াটারও রাখতে পারেন, সেটি গ্রিনটিও হতে পারে। আবার ৫টার দিকে একটা স্ন্যাক। সাড়ে ৭টা থেকে ৮ টার মধ্যে ডিনার। এরসঙ্গে তিনি যোগ করেন যে, ‘প্রোটিন জাতীয় খাবার খেতেই হবে। খুব দামি কোনো মাছ খাওয়ার কোনও কারণ নেই। এটি আমি গুডেসেও বেশির ভাগ সময় বলে থাকি। প্রত্যেক মাছের নিজস্ব খাদ্যগুণ রয়েছে। আমন্ড খেতে না পারলে ছোলা ভিজিয়ে তা খেতে পারেন। শাক-সব্জি যেনো অবশ্যই থাকে আপনার খাদ্য তালিকায়।

শুনে মনে হতেই পারে নিয়মের এক বেড়াজাল, তবে সবই সম্ভব, বলছেন সোমা। তাঁর ভাষায়, ‘এইসব জিনিসগুলো মেনে চলা উচিত। আমরা কতদিন সুস্থভাবে বাঁচবো সেটি কিন্তু আমাদের হাতেই। নিজের সুস্থভাবে বাঁচার পথ নিজেকেই সরল ও মসৃণ করে গড়ে তুলতে হবে আমাদের।’ তথ্যসূত্র: এই সময়।

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

