চিত্র-বিচিত্র

অফিস থেকে ফিরলেই ‘বন্দি’ করেন স্ত্রী: দিতে হয় ‘লাই ডিটেক্টর টেস্ট’!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ স্টিভের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোর পূর্বে ডেবি অন্য যেসব সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে ভালো মুহূর্ত যাপন করেননি ডেবি। সম্পর্ক থেকে আঘাত ও বিশ্বাসঘাতকতাই পেয়েছেন তিনি।

অফিস থেকে ফিরলেই ‘বন্দি’ করেন স্ত্রী: দিতে হয় ‘লাই ডিটেক্টর টেস্ট’! 1

অবশেষে প্রেম করে বিয়ে। বিয়ের আগে থাকতেন অন্য এক শহরে। প্রেমিককে নিয়ে মনে সন্দেহ ছিল ওই তরুণীর। বিয়ের পরেও সেই সন্দেহ এখনও কমেনি। স্বামী অফিস থেকে বাড়ি ফিরলেই তাকে ‘বন্দি’ বানিয়ে ফেলেন তার স্ত্রী। এরপর যন্ত্রের তার দিয়ে বেঁধে ফেলেন স্বামীর হাত। একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকেন স্বামীকে। কোনও প্রশ্নের ভুল উত্তর দেওয়ার উপায় নেই ওই তরুণের। কারণ হলো, ভুল উত্তর দিলেই যন্ত্র তখন জানিয়ে দেবে। প্রতিরাতে বাড়ি ফিরে স্ত্রী’র সন্দেহ দূর করতে এভাবেই ‘লাই ডিটেক্টর টেস্ট’ দিয়ে থাকেন ওই তরুণ। প্রতিটি পরীক্ষায় পাশও করে যান তিনি।

সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, ওই বিদেশিনি তরুণীর নাম ডেবি উড। কয়েক বছর ধরে স্টিভ নামে এক তরুণের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন ওই তরুণী। পরে মনের মানুষকে বিয়ে করেন ডেবি। স্টিভের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোর পূর্বে ডেবি অন্য যেসব সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে ভালো কোনো মুহূর্ত যাপন করেননি ডেবি।

জানেন কি?

স্বামী ও চার সন্তান ছেড়ে ১৬ বছরের ছোট তরুণকে বিয়ে করলেন!

স্ত্রীকে ‘শিক্ষা’ দিতে ছাদ থেকে উল্টো করে ঝুলিয়ে দিলেন এক…

তিনি সম্পর্ক থেকে আঘাত ও বিশ্বাসঘাতকতাই পেয়েছেন। তাই সম্পর্ক নিয়ে সব সময় মনের মধ্যে ভয়ও দানা বেঁধে থাকে। ইচ্ছা করলে স্টিভের প্রতি ভরসাও রাখতে পারেন না তিনি। ডেবির সঙ্গে আলাপের পূর্বে অন্য এক মহিলাকে কিছুদিন ডেট করেন স্টিভ। তবে তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। পরে ডেবির সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে তাকেই বিয়ে করে ফেলেন স্টিভ।

তারা বিয়ের পূর্বে অন্য এক শহরে থাকতেন। স্টিভকে নিয়ে তখনও সন্দেহ করতেন ডেবি। মাঝে-মধ্যেই স্টিভের প্রাক্তন প্রেমিকাকে নিয়ে দু’জনের মধ্যে অশান্তিও লাগতো। তবে বিয়ের পরেও সেই সন্দেহ মন থেকে দূর হয়নি ডেবির। স্টিভের সততার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য পলিগ্রাফ যন্ত্র কেনেন ওই তরুণী। স্টিভকে সে কথা জানাতে তিনি প্রথম দিকে ভেবেছিলেন যে, ডেবি মনে হয় মজা করছেন। তবে ডেবির কাছে এই পরীক্ষাই ছিল সব কিছু।

অতীতের নানা অভিজ্ঞতার কারণে ডেবি এমন আচরণ করেন। তবে ডেবির বিশ্বাস অর্জন করতে চান স্টিভ। তাই সব রকমভাবে ডেবিকে সাহায্যও করতে চান তিনি। স্টিভ জানিয়েছেন, আগে প্রতি রাতে নিয়ম মেনেই তার পরীক্ষা করতেন ডেবি। তবে কোনো কিছু না পেয়ে, এখন তার পরিমাণ কমিয়েছেন স্টিভের স্ত্রী। তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

