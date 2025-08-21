The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

বিজ্ঞান-উদ্ভাবন

বিশ্বের বৃহত্তম টি-রেক্স ডাইনোসরের ফসিলে রক্তনালি আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ প্রায় ৭ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর বৃহত্তম শিকারি প্রাণী হিসেবে বিভিন্ন ডাইনোসর এখানে–সেখানে ঘুরে বেড়াতো। তখনকার সব মহাদেশে আধিপত্য বিস্তার করেছিলো বিভিন্ন ডাইনোসর।

বিশ্বের বৃহত্তম টি-রেক্স ডাইনোসরের ফসিলে রক্তনালি আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের 1

সেই সময় টাইরানোসরাস রেক্স কিংবা টি–রেক্স এবং রহস্যময় মেগারাপ্টরের মতো ডাইনোসররা বিশাল দৈত্যে পরিণত হয়। ডাইনোসর সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সাধারণত মাটি থেকে খনন করা সংরক্ষিত হাড় এবং দাঁত থেকে জানা যায়। সে জন্য জীবাশ্মবিষয়ক বিভিন্ন গবেষণায় বর্তমানে জীবাশ্মে জৈব অবশেষ খুঁজে বের করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। দুর্ভাগ্যবশত ডাইনোসরের ডিএনএ এখনও খুঁজেই পাওয়া যায়নি। যে কারণে শুধু মাটির নিচ থেকে সংরক্ষিত হাড় এবং দাঁতের শক্ত টিস্যু থেকে তথ্য সংগ্রহ করায় ডাইনোসর সম্পর্কে তথ্যগুলোও বেশ সীমিত।

সম্প্রতি টি–রেক্স ডাইনোসরের জীবাশ্মে রক্তনালি আবিষ্কার করেন কানাডার রেজিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক জেরিট লিও মিচেল। জীবাশ্মের মধ্যে নরম টিস্যু থাকার ঘটনা একেবারেই বিরল। নরম টিস্যুর খোঁজ পেলে প্রাচীন জীবনের অনেক বেশি তথ্যই জানা যায়। তাই জীবাশ্মে রক্তনালি আবিষ্কারের কারণে ডাইনোসর কীভাবে বাস করতো এবং তারা দেখতে কেমন ছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানার সুযোগও রয়েছে। এই বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র সায়েন্টিফিক রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে।

জানেন কি?

সাড়ে ৮ লক্ষ বছর আগের নরখাদকের দল: মাটি খুঁড়ে সেইসব…

বিজ্ঞানীরা এবার নতুন এক রহস্যময় জীবের খোঁজ পেলেন

টি–রেক্সের দাদা-দাদি আসলে কারা ছিল

জেরিট লিও মিচেল জীবাশ্ম অধ্যায়নের জন্য পার্টিকেল অ্যাকসিলারেটর ব্যবহার করার দলে কাজও করেছেন। তিনি উন্নত থ্রিডি মডেল ব্যবহার করে একটি টি–রেক্স ডাইনোসরের হাড়ে রক্তনালিও আবিষ্কার করেছেন। কানাডার রয়্যাল সাস্কাচোয়ান মিউজিয়ামে টি–রেক্সের সবচেয়ে বড় জীবাশ্ম সংরক্ষণও করা রয়েছে। স্কটি নামে পরিচিত জীবাশ্মটি টি–রেক্সের সবচেয়ে পূর্ণ নমুনার মধ্যে এটি একটি।

নতুন আবিষ্কারের বিষয়ে জেরিট লিও মিচেল জানিয়েছেন, সাধারণত হাড়ে ফাটলের মতো আঘাতের পর নিরাময়ের প্রক্রিয়াও ঘটে। তখন আক্রান্ত স্থানে রক্তনালির কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। স্কটির পাঁজরে তেমনই কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে। সেখানে খনিজ পদার্থের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্কও রয়েছে। আমরা পুনর্গঠিত থ্রিডি মডেল ব্যবহার করে পরীক্ষা করতেও সক্ষম হয়েছি। জীবাশ্মের হাড় বিশ্লেষণ করার সময় দু’টি প্রধান চ্যালেঞ্জও দেখা যায়।

জীবাশ্মের ক্ষতি না করে হাড়ের অভ্যন্তরে পরীক্ষা করা বেশ জটিল একটি বিষয়। জীবাশ্মকরণ প্রক্রিয়ার কারণে হাড়ের বিভিন্ন উপাদান বেশ ঘন হয়ে তারপর জৈব পদার্থ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হতে পারে। তথ্যসূত্র: এনডিটিভি।

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
বিজ্ঞান-উদ্ভাবন

বিজ্ঞানীরা প্লুটোতে ভিন্ন ধরনের জলবায়ুর খোঁজ পেলেন

বিজ্ঞান-উদ্ভাবন

বিজ্ঞানীরা অ্যান্টার্কটিকার বরফের নিচের অদ্ভুত রেডিও তরঙ্গের খোঁজ পেলেন

বিজ্ঞান-উদ্ভাবন

বিজ্ঞানীরা এবার দূরে থাকা ছোট লেখা পড়তে সক্ষম লেজার প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন

বিজ্ঞান-উদ্ভাবন

বিজ্ঞানীরা এবার মানুষের মস্তিষ্কের পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র প্রকাশ করলো

বিজ্ঞান-উদ্ভাবন

বিজ্ঞানীরা এমন এক মস্তিষ্কের কোষ তৈরি করছেন যা প্রোগ্রাম করা যায়

বিজ্ঞান-উদ্ভাবন

বিজ্ঞানীরা জানালেন: মৃত্যুর ঠিক আগমুহূর্তে মস্তিষ্কে আসলে কী ঘটে?

Loading...
More Stories

এবার মহাকাশে পাঠানো হলো রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া!

নতুন গ্রহাণুর দিকে দৃষ্টি নাসার: ধেয়ে গেলো পৃথিবীর পাশ দিয়ে

চাঁদের দিকে ধাবিত হচ্ছে বিরল এক গ্রহাণু: আঘাত হানার সম্ভাবনা…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali