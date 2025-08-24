The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

লাইফস্টাইল

কী বলছেন বিউটিথেরাপিস্ট: মাথার ত্বক বুঝে তবেই ব্যবহার করতে হবে শ্যাম্পু

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বিজ্ঞাপন দেখে কিংবা দোকান থেকে নিজের পছন্দমতো শ্যাম্পু কিনে এনে ব্যবহার করলে চুলের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাও বেশি থাকে। এতে করে মাথার ত্বকের (pH) পিএইচের ব্যালান্সও নষ্ট হতে পারে।

কী বলছেন বিউটিথেরাপিস্ট: মাথার ত্বক বুঝে তবেই ব্যবহার করতে হবে শ্যাম্পু 1

চুলের যত্নে তেলের মতো শ্যাম্পুরও যথেষ্ট ভূমিকা বিদ্যমান। তবে চুল ভালো রাখতে হলে যে কোনও ধরনের শ্যাম্পু কিনে ব্যবহার করা কোনো কাজের কথা নয়। মাথার ত্বকের স্বাস্থ্যের কথাও আপনাকে ভাবতে হবে শ্যাম্পু কেনার পূর্বে। এ প্রসঙ্গে বিউটিথেরাপিস্ট স্বাতী দত্তের মত হলো, এই ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে পুরোপুরিভাবে ভেষজ ও প্রাকৃতিক উপাদাননির্ভর শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। বিজ্ঞাপন দেখে দোকান হতে নিজের পছন্দমতো শ্যাম্পু কিনে ব্যবহার করলে চুলের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাও বেশি থাকে। স্বাতীর ভাষায়, ‘যেহেতু আমি ন্যাচারোথেরাপি নিয়েই কাজ করি, তাই আমি সবসময় বলবো, হার্বাল জিনিসের উপর ভরসা রাখুন। হার্বাল শ্যাম্পু, কন্ডিশনারে সামান্য হলেও রাসায়নিক থাকেই, তবে তা থেকে ক্ষতির আশঙ্কাও কম।’

তবে কর্মব্যস্ত জীবনে ঘরোয়া, ভেষজ উপাদান দিয়ে কেশচর্চার প্রসাধনী তৈরি করার সময়ইবা কোথায়? সেই ক্ষেত্রে বিকল্প উপায় কী?

মাথার ত্বক বা চুলের ক্ষতি চান না। আবার, বাড়িতে বসে প্রাকৃতিক নানা উপাদান দিয়ে কেশচর্চার প্রসাধনী তৈরি করতে চান, হাতে সেই সময়ও নেই। সেই ক্ষেত্রে বিউটিশিয়ানদের পরামর্শ হলো, দোকান হতে হার্বাল শ্যাম্পু কিনে ব্যবহার করা। তবে স্বাতী বলেছেন, ‘আজকাল হার্বাল শ্যাম্পু বলে বাজারে রাসায়নিক-যুক্ত অনেক কিছু বিক্রি হচ্ছে। সেগুলো ব্যবহার করলে উল্টো মাথার ত্বকের (pH) পিএইচ ব্যালান্স নষ্টও হতে পারে। হার্বাল শ্যাম্পুতে প্রিজারভেটিভ দেওয়া থাকে। তবে কেনার পূর্বে দেখে নিতে হবে কতো শতাংশ রাসায়নিক প্রসাধনীতে রয়েছে।’

মাথার ত্বক ও চুলের ধরন অনুযায়ী কে কী ধরনের শ্যাম্পু ব্যবহার করবেন

জানেন কি?

মাথার ত্বকের তৈলাক্ত ভাব দূর করতে ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করতে…

শ্যাম্পু ছাড়া চুলের যত্নে আর কিছু ব্যবহার না করলে কেশরাশি…

ফাইন হেয়ার ও অয়েলি স্ক্যাল্প

চুল স্ট্রেট ও রেশমের মতো হলে চোখ বন্ধ করে ‘ভলিউমাইজিং শ্যাম্পু’ও বেছে নিতে পারেন। এই ধরনের শ্যাম্পু চুলের ঘনত্ব বাড়িয়ে তুলতেও সাহায্য করে। শ্যাম্পু করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চুল তেলতেল হওয়ার ভয় থাকে না। সপ্তাহে ২-৩ বার এই ধরনের শ্যাম্পু ব্যবহার করা যেতেই পারে। খুশকির সমস্যা থাকলে অন্তত একদিন অ্যান্টি-ড্যানড্রফ শ্যাম্পু মাখতে হবে। তবে সঙ্গে ভালো মানের কন্ডিশনার রাখা আবশ্যক।

কার্লি হেয়ার ও ড্রাই স্ক্যাল্প

কোঁকড়া চুল দেখতে সুন্দর লাগলেও তার যত্ন নেওয়া বেশ কঠিন। কারণ হলো, এই ধরনের চুল খুব সহজেই রুক্ষ, শুষ্ক হয়ে পড়ে। খোলা রাখলে জট পড়ার আশঙ্কাও বেড়ে যায়। তাই কোঁকড়া চুলের শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার কেনার ক্ষেত্রে বাড়তি সাবধনতা অবলম্বন করতে হবে। বিউটিশিয়ানদের মতে, কার্লি হেয়ারের যত্নে অয়েল-ইনফিউসড শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার ব্যবহার করাই ভালো।

নর্মাল হেয়ার ও অয়েলি স্ক্যাল্প

মাথার ত্বক তেলতেলে হলেও সেই তৈলাক্ত ভাবটি চুলের ডগা পর্যন্ত এসে পৌঁছায় না। এমন অবস্থায় ঘন ঘন শ্যাম্পু করলে মাথার ত্বক হয়তো পরিষ্কার থাকে তবে চুল রুক্ষও হয়ে যায়। এই সমস্যাটির সমাধান করতে পারে ক্ল্যারিফায়িং শ্যাম্পু। মাথার ত্বকে জমে থাকা অতিরিক্ত সেবাম, মৃতকোষ, ঘাম, ধুলোময়লা দূর করতে এই ধরনের শ্যাম্পু দারুণভাবে কাজ করে। সেইসঙ্গে, আবার চুলের আর্দ্রতাও নষ্ট হতে দেয় না। তথ্যসূত্র: এই সময়।

