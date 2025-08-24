The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

তথ্য প্রযুক্তি

কাইরান কাজীকে নিয়ে ইলন মাস্ক: ‘এই প্রথম তার নাম শুনলাম’

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত বিস্ময় বালক কাইরান কাজী সম্প্রতি স্পেসএক্স ছেড়ে দিয়ে ওয়াল স্ট্রিটের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান সিটাডেল সিকিউরিটিজে যোগ দিয়েছেন।

কাইরান কাজীকে নিয়ে ইলন মাস্ক: ‘এই প্রথম তার নাম শুনলাম’ 1

তার এই পদক্ষেপ নিয়ে যখন বিশ্বজুড়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে, তখনই স্পেসএক্সের প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্কের মন্তব্যে নতুন এক বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। এক্স প্ল্যাটফর্মে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে মাস্ক বলেছেন, ‘এই প্রথম তার নাম শুনলাম!’

২০ আগস্ট ফরচুন ম্যাগাজিনে কাইরান কাজীর ক্যারিয়ার পরিবর্তন নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পরই ইলন মাস্ককে এক্স-এ প্রশ্ন করা হয়, তিনি কী এই ঘটনা জানেন? উত্তরে মাস্ক দাবি করেন যে, এর আগে তিনি কখনও কাইরান কাজীর নামই শোনেননি। অথচ মাত্র ১৪ বছর বয়সে স্পেসএক্সে যোগ দেওয়া এই কিশোর প্রতিভার অবদান বিশ্ব প্রযুক্তি জগতে অনন্য।

স্পেসএক্সের স্টারলিঙ্ক বিভাগে কাজ করার সময় কাইরান এমন এক সফটওয়্যার তৈরিতে ভূমিকা রেখেছিলেন, যা স্যাটেলাইট পরিচালনা এবং ইন্টারনেট পরিষেবার কার্যকারিতা বহুগুণ বাড়িয়েছে। তার অবদানে লাখ লাখ ব্যবহারকারীর কাছে নির্ভরযোগ্যভাবে ইন্টারনেট পৌঁছে যায়। তা সত্ত্বেও মাস্কের এই অজ্ঞতা প্রযুক্তি মহলে অনেকের কাছেই বিস্ময়কর মনে হয়েছে।

জানেন কি?

সহ-প্রতিষ্ঠাতা ইগর বাবুশকিন ইলন মাস্কের এক্স এআই ছাড়লেন

শিশুদের জন্য ‘বেবি গ্রক’ নামে বিশেষ অ্যাপ আনতে যাচ্ছেন ইলন…

ফরচুনের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, কাইরান কাজী বিশ্বের অন্যতম একজন কনিষ্ঠ প্রযুক্তিবিদ হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এই তরুণ মাত্র ১৪ বছর বয়সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান্তা ক্লারা ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে সর্বকনিষ্ঠ গ্র্যাজুয়েট হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এর পূর্বেই শৈশবে বয়সের তুলনায় জটিল বিষয় আয়ত্ত করা ও সমস্যা সমাধানে অসাধারণ দক্ষতার জন্য আলোচনায় আসেন। মাত্র ৯ বছর বয়সে বিভিন্ন গবেষণাগারে ইন্টার্নশিপ শুরু করেন ও এআই সম্পর্কিত প্রকল্পে অংশ নিয়ে গবেষকদের তাক লাগিয়ে দেন। এমনকি ইন্টেল ল্যাবসে তার ইন্টার্নশিপের অভিজ্ঞতাও রয়েছে।

দুই বছর স্পেসএক্সে কাজ করার পর কাইরান জানান যে, তিনি এমন পরিবেশ নিয়ে কাজ করতে চান, যেখানে ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া দ্রুত পাওয়া যায়। মহাকাশ গবেষণার প্রকল্পে, যেখানে ফল আসতে বছরের পর বছর সময় লাগে, সেখানে পরিমাণগত ফিন্যান্স কিংবা কোয়ানটিটেটিভ ফিন্যান্সে ফলাফল পাওয়া যায় প্রায় তাৎক্ষণিকভাবেই। এই কারণেই তিনি ওয়াল স্ট্রিটের সিটাডেল সিকিউরিটিজকেই বেছে নেন।

বর্তমানে কাইরান কাজী প্রতিষ্ঠানটিতে ‘গ্লোবাল ট্রেডিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার’ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। এআই ল্যাব এবং প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের একাধিক প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে তিনি সিটাডেলকেও বেছে নিয়েছেন। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন, প্রতিষ্ঠানের মেধাভিত্তিক সংস্কৃতি ও দ্রুত উচ্চ-প্রভাবশালী ফলাফলের সম্ভাবনা। তিনি মনে করেন, পরিমাণগত অর্থনীতি একদিকে তার প্রকৌশল এবং এআই-গবেষণার আগ্রহ পূরণ করছে, অপরদিকে তাৎক্ষণিক ফলাফলের সুযোগ দিচ্ছে।

মাত্র ১০ বছর বয়সেই গবেষণাগারে ইন্টার্নশিপ, ১১ বছর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, ১৪ বছর বয়সে স্পেসএক্সে যোগদান ও ১৬ বছর বয়সে ওয়াল স্ট্রিটের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানে ক্যারিয়ার শুরু- কাইরানের এই যাত্রা প্রযুক্তি এবং আর্থিক জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ইলন মাস্ক ব্যক্তিগতভাবে তাকে না চিনলেও, কাইরান কাজীর গল্প এখন বিশ্বব্যাপী আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে এটিই বাস্তবতা।

