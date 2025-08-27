The Dhaka Times
বিনোদন

২৯ আগস্ট হানিফ সংকেতের ‘ইত্যাদি’ এবার ভোলার চরফ্যাশন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ নব্বই দশক থেকে দেশের নানা অঞ্চলের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি তুলে ধরছে জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’। সেই ধারাবাহিকতায় আসছে আরও একটি নতুন পর্ব। এবার ‘ইত্যাদি’ ভোলার চরফ্যাশনে।

২৯ আগস্ট হানিফ সংকেতের ‘ইত্যাদি’ এবার ভোলার চরফ্যাশন 1

এবারের ‘ইত্যাদি’র পর্ব ধারণ করা হয়েছে নদীবিধৌত দ্বীপ জেলা ভোলার চরফ্যাশনে। বৃটিশ আমলে নির্মিত শতবর্ষী ট্যাফনাল ব্যারেট স্কুলের সামনে মঞ্চ বানান নন্দিত উপস্থাপক হানিফ সংকেত।

জানা যায়, অনুষ্ঠানের দিন দুপুর থেকে হাজারও দর্শক ভিড় করেন অনুষ্ঠানস্থলে। আমন্ত্রিত দর্শকের পাশাপাশি আশপাশের ছাদ এবং সড়কে দাঁড়িয়ে প্রায় অর্ধলক্ষ মানুষ প্রিয় অনুষ্ঠান দেখতে জড়ো হয়েছিলেন। স্থানীয়দের ভাষ্য, ভোলায় এতো দর্শক সমাগম আগে কোনো অনুষ্ঠানে কখনও দেখা যায়নি।

এবারের ‘ইত্যাদি’র অনুষ্ঠানে গান রয়েছে দুটি। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ভোলা জেলাকে নিয়েও রয়েছে মনিরুজ্জামান পলাশের কথায় একটি পরিচিতিমূলক গানের সঙ্গে নৃত্য। এটি পরিবেশন করেছেন স্থানীয় শতাধিক নৃত্যশিল্পী। আর নাচটির কোরিওগ্রাফি করেছেন এস কে জাহিদ। কণ্ঠ দিয়েছেন রাজিব এবং তানজিনা রুমা। গানটি সংগীতায়োজন করেন মেহেদী। অন্য একটি গান গেয়েছেন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রবি চৌধুরী এবং আঁখি আলমগীর। ‘আমাকে না বলে’ শিরোনামে গানটির সুর এবং সংগীত করেছেন কণ্ঠশিল্পী ইমরান মাহমুদুল। এটি লিখেছেন রবিউল ইসলাম জীবন।

এখন থেকে মিথিলার নামের আগে থাকবে ‘ডক্টর’

আবারও আইটেম গানে ঝড় তুললেন নুসরাত জাহান

দর্শকপর্বের নিয়ম অনুযায়ী ধারণস্থান ভোলাকে ঘিরে করা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উপস্থিত দর্শকের মাঝখান হতে ৩ জন দর্শক নির্বাচনও করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে নির্বাচিত দর্শকরাও এই পর্বের অতিথি ভোলা জেলার সন্তান জনপ্রিয় অভিনেতা তৌসিফ মাহবুবের সঙ্গে অভিনয়ও করেন।

এবারের ‘ইত্যাদি’তে রয়েছে পরপর দু’বার এভারেস্ট জয় করা প্রথম এবং একমাত্র বাঙালি ভোলার সন্তান এম এ মুহিতের একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার। দ্বিতীয়বার তিনি এবং নিশাত মজুমদার যখন একসঙ্গে এভারেস্ট জয় করেছিলেন, ঠিক তখন তাদের হাতে শোভা পাচ্ছিল ‘ইত্যাদি’ লেখাটি। তবে কেনো, সেইসবের উত্তরও পাওয়া যাবে এই সাক্ষাৎকারটিতে।

অনুষ্ঠানে আরও থাকছে ভোলা জেলার ইতিহাস, ১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের সেইসব স্মৃতি, মহিষকেন্দ্রিক ব্যবসা, জেলেদের করুণ জীবনযাত্রা এবং বিদেশি প্রতিবেদন হিসেবে চীনের বেইজিং সামার প্যালেস।

প্রতিবারের মতো ‘ইত্যাদি’র নিয়মিত সামাজিক নাট্যাংশে দেখা যাবে সমসাময়িক নানা প্রসঙ্গ-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বনাম বৃদ্ধা, সাংস্কৃতিক বিতর্ক, সন্তানের মোবাইল আসক্তি, ভাইরাস আতঙ্ক, সিনেমার প্রচারণা, চোরের সংজ্ঞা ইত্যাদি। এইসব অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন দিলারা জামান, সোলায়মান খোকা, সুভাশিষ ভৌমিক, আব্দুল আজিজ, মুকিত জাকারিয়া, শাহেদ আলীসহ আরও অনেকেই।

গণমানুষের প্রিয় অনুষ্ঠান ‘ইত্যাদি’ আগামী শুক্রবার, ২৯ আগস্ট রাত ৮টার বাংলা সংবাদের পর প্রচারিত হবে বাংলাদেশ টেলিভিশনে। বরাবরের মতোই এবারও রচনা, পরিচালনা ও উপস্থাপনায় আছেন হানিফ সংকেত। কেয়া কসমেটিকস লিমিটেডের সৌজন্যে এবারও নির্মাণ করেছে ফাগুন অডিও ভিশন।

