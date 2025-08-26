The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

তথ্য প্রযুক্তি

ফায়ার অ্যান্ড লাইটনিং সার্ভিস বান্ডেল চালু করলো বাংলালিংক ও গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দেশের টেলিকম খাতে প্রথমবারের মতো ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের (এসএমই) জন্য আগুন ও বজ্রপাতজনিত দুর্ঘটনা সুরক্ষা বীমা বান্ডেল এনেছে বাংলালিংক এবং গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স।

ফায়ার অ্যান্ড লাইটনিং সার্ভিস বান্ডেল চালু করলো বাংলালিংক ও গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স 1

দেশের শীর্ষস্থানীয় উদ্ভাবনী ডিজিটাল অপারেটর বাংলালিংক এবং বৃহত্তম বেসরকারি নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স পিএলসি’র যৌথ এই উদ্যোগ বাংলাদেশের টেলিকম খাতে সমন্বিত আর্থিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

নতুন এ বান্ডেলে একসাথে রয়েছে বাংলালিংকের ভয়েস এবং ডেটা সুবিধা ও আগুন এবং বজ্রপাতজনিত ক্ষতির জন্য বীমা সুরক্ষা। ফলে, সহজলভ্য এবং সাশ্রয়ী এই বান্ডেলের মাধ্যমে উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ীরা একইসাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ সুবিধা এবং আর্থিক সুরক্ষা উপভোগ করবেন। সম্প্রতি, রাজধানীতে বাংলালিংকের প্রধান কার্যালয় ‘টাইগার্স ডেন’ -এ এক অনুষ্ঠানে এই সেবার সূচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলালিংকের বিটুবি মার্কেটিং এবং নিউ বিজনেস ডিরেক্টর মুহাম্মদ আবদুল হাই বলেন, “বর্তমান সময়ে ব্যবসার জন্য কানেক্টেড থাকা যেমন জরুরি, তেমনি সুরক্ষিত থাকাও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। গ্রীন ডেল্টার সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব উদ্যোক্তাদের অগ্নিকাণ্ড বা বজ্রপাতের মত দুর্ঘটনার ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দেবে, পাশাপাশি তাদের গ্রাহক এবং ব্যবসায়ী কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগও নিশ্চিত করবে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ডিও১৪৪০ কৌশলের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মসহ সকল গ্রাহক এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিদিনের প্রতি মুহুর্তে নতুন নতুন সুযোগ তৈরিতে ভূমিকা রাখা। একইসঙ্গে আমরা গ্রাহকদের জন্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে চাই; কেননা তারাই আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার।”

গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্সের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মঈনউদ্দীন আহমেদ বলেন, “টেলিযোগাযোগ খাতে প্রথমবারের মত এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো, যেখানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তারা আগুন এবং বজ্রপাতজনিত দুর্ঘটনা থেকে বীমা সুরক্ষা পাবেন। আমরা বিশ্বাস করি, এই অংশীদারিত্ব আর্থিকভাবে টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক একটি সমাজ গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।”

জানেন কি?

দেশজুড়ে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি এবং সেবার সুযোগ বৃদ্ধিতে…

তথ্যের সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক আইএসও সনদ পেলো বাংলালিংক

দেশজুড়ে বাংলালিংকের এসএমই গ্রাহকেরা এখন থেকে এই নতুন বান্ডল ব্যবহার করতে পারবেন। *১২১*৬৭৫১# ডায়াল করে অথবা মাইবিএল সুপার অ্যাপ ব্যবহার করে কিংবাবা রিচার্জের মাধ্যমে এটি বান্ডেলটি চালু করা যাবে।

নতুন এই সেবা চালুর মাধ্যমে দেশের মানুষের জন্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আর্থিক সুরক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে শক্তিশালী ইকোসিস্টেম তৈরিতে নিজেদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করল বাংলালিংক এবং গ্রীন ডেল্টা।

অনুষ্ঠানে দুই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বাংলালিংকের পক্ষ হতে উপস্থিত ছিলেন এর প্রধান নির্বাহী ইওহান বুসে, ডেপুটি সিইও জহরত আদিব চৌধুরী, চিফ ডিজিটাল অফিসার গোলাম কিবরিয়া, ডেপুটি ডিরেক্টর ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস রাশেদা সুলতানা, হেড অব বিটুবি প্রোডাক্ট অ্যান্ড মার্কেটিং রাফি ই মাহবুব, সিনিয়র ম্যানেজার (এসএমই প্রোডাক্ট) মুহাম্মদ মুইদ হাসনাত এবং ম্যানেজার (বি-টু-বি অ্যানালিটিক্স অ্যান্ড সিভিএম) শেখ ইশতিয়াক শহিদ।

অনুষ্ঠানে গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্সের পক্ষ হতে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারজানা চৌধুরী, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মঈনউদ্দীন আহমেদ, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (ডিজিটাল বিজনেস) ফয়সাল আবদুল্লাহ আল কামাল, ডেপুটি ম্যানেজার (ডিজিটাল প্রোডাক্ট) মো. মোমিনূল ইসলাম এবং ডেপুটি ম্যানেজার (ক্যাম্পেইন অ্যান্ড পার্টনারশিপ) ফাবিহা পারভীন।

খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির।

>>>>>>>>>>>>>>>>>>

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
তথ্য প্রযুক্তি

অরেঞ্জ ক্লাব মেম্বারদের জন্য ঈদের আনন্দ বাড়িয়ে তুলতে বাংলালিংকের জমজমাট অফার

তথ্য প্রযুক্তি

দেশব্যাপী ফোরজি সেবার পরিধি বাড়াতে পামপে’র সহযোগিতায় সহজ কিস্তিতে স্মার্টফোন দিচ্ছে…

তথ্য প্রযুক্তি

এন্টারপ্রাইজের জন্য ক্লাউড সল্যুশন নিয়ে এলো বাংলালিংক পিকো পাবলিক ক্লাউডের সঙ্গে…

তথ্য প্রযুক্তি

বাংলালিংক নতুন ডেটা প্যাকেজ নিয়ে এলো

তথ্য প্রযুক্তি

বাংলালিংকের ডেপুটি সিইও হিসেবে নিয়োগ পেলেন জাহরাত আদিব চৌধুরী

তথ্য প্রযুক্তি

বাংলালিংকের নতুন সিইও হচ্ছেন ইওহান বুসে

Loading...
More Stories

ইউরেনাসের নতুন চাঁদ খুঁজে পেয়েছে নাসার জেমস ওয়েব

কাইরান কাজীকে নিয়ে ইলন মাস্ক: ‘এই প্রথম তার নাম শুনলাম’

বিজ্ঞানীরা বলছেন: পৃথিবী হতে মাত্র ৪.৩৭ আলোকবর্ষ দূরে নতুন…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali