আন্তর্জাতিক খবর

রয়টার্স ছাড়লেন আলোকচিত্রী ভ্যালেরি জিঙ্ক: গাজায় সাংবাদিক হত্যায় ‘বৈধতা’ দেওয়ার অভিযোগ

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ গাজায় সাংবাদিক হত্যাকে ন্যায্যতা দেওয়ার অভিযোগ তুলে রয়টার্স হতে পদত্যাগ করেছেন কানাডীয় ফটোসাংবাদিক ভ্যালেরি জিঙ্ক।

রয়টার্স ছাড়লেন আলোকচিত্রী ভ্যালেরি জিঙ্ক: গাজায় সাংবাদিক হত্যায় ‘বৈধতা’ দেওয়ার অভিযোগ 1

৮ বছর যাবত ‘স্ট্রিংগার’ হিসেবে কাজ করা এই আলোকচিত্রী গতকাল মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) নিজের ফেসবুক পেজে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। ঘোষণার সঙ্গে রয়টার্সের প্রেস কার্ড ভেঙে ফেলার ছবিও প্রকাশ করেছেন তিনি।

তার ঘোষণাটি ইতিমধ্যেই ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে, শেয়ার দিয়েছেন অসংখ্য মানুষ। জিঙ্কের অভিযোগ, রয়টার্স ইসরায়েলের প্রচারণা বিনা যাচাইয়েই প্রকাশ করে সাংবাদিক হত্যাকে বৈধতা দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন আল-জাজিরার সাংবাদিক আনাস আল-শরীফের হত্যাকাণ্ড।

জানেন কি?

গাজা সংকট নিরসনে মুসলিম বিশ্বকে ইরানের ৪ প্রস্তাব

তীব্র অপুষ্টিতে সোয়া ৩ লাখ শিশু: গাজায় বাড়ছে ক্ষুধা

গত ১০ আগস্ট গাজায় ওই সাংবাদিক নিহত হওয়ার পরই ইসরায়েল দাবি করে যে, তিনি হামাসের সদস্য ছিলেন। এই ভিত্তিহীন দাবি রয়টার্স প্রকাশ করেছিল- যা জিঙ্কের মতে ইসরায়েলের মিথ্যা প্রচারণারই অংশ।

তিনি আরও জানিয়েছেন, শুধু আনাস আল-শরীফই নয়, সোমবারও আল-নাসের হাসপাতালে হামলায় অন্তত ২১ জন নিহত হন, যাদের মধ্যে রয়টার্সের ভিডিওগ্রাফার হোসাম আল-মাসরি ছিলেন। এই ধরনের “ডাবল ট্যাপ” হামলায় ইসরায়েল প্রথমেই বেসামরিক স্থাপনায় বোমা ফেলে, পরে উদ্ধারকর্মী এবং সাংবাদিকরা পৌঁছালে আবারও হামলা চালায়।

নিজের স্ট্যাটাসে ভ্যালেরি জিঙ্ক পশ্চিমা গণমাধ্যমের ভূমিকার তীব্র সমালোচনাও করেন। তার মতে, নিউ ইয়র্ক টাইমস হতে শুরু করে রয়টার্স পর্যন্ত সব বড় সংবাদমাধ্যম ইসরায়েলের প্রচারণার বাহক হয়ে উঠেছে, যুদ্ধাপরাধকে আড়াল করেছে ও নিজেদের সহকর্মীদের পরিত্যাগ করেছে। এতে করে গাজায় অল্প সময় যে সংখ্যক সাংবাদিক নিহত হয়েছেন, তা আধুনিক ইতিহাসের যে কোনো বড় যুদ্ধে নিহত সাংবাদিকদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে।

জিঙ্ক আরও লিখেছেন, ‘৮ বছর ধরে রয়টার্সে কাজ করে আমিও গর্বিত ছিলাম। তবে এখন এই প্রেস কার্ড গলায় ঝোলানো লজ্জা ছাড়া আর কিছুই নয়।’ গাজার সাংবাদিকদের সাহস এবং আত্মত্যাগকে তিনি ইতিহাসের সেরা সাংবাদিকতার উদাহরণ বলেও উল্লেখ করেছেন এবং ভবিষ্যতে তাদের অনুপ্রেরণাকে সামনে রেখে কাজ করার প্রতিশ্রুতিও জানিয়েছেন। তথ্যসূত্র: আনাদোলু।

