তথ্য প্রযুক্তি

বাংলাদেশের মেটা বিজনেস কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করলো রোর গ্লোবাল

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে বিশেষজ্ঞ সহায়তা ও স্থানীয় বিলিং পদ্ধতির সম্প্রসারণ

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দেশের মেটা ম্যানেজড পার্টনার রোর গ্লোবাল বাজারে তাদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করা। পাশাপাশি দেশের ডিজিটাল প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছে।

বাংলাদেশের মেটা বিজনেস কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করলো রোর গ্লোবাল 1

রোর গ্লোবাল -এর বাংলাদেশি অঙ্গপ্রতিষ্ঠান রোর বাংলার মাধ্যমে দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য উপযোগী বিশেষায়িত মেটার বিজ্ঞাপন সেবা এবং সমাধান প্রদান করে আসছে। মেটার এপিএসি টিমের সাথে বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এসব সেবা প্রদান করে আসছে রোর গ্লোবাল। এই অংশীদারিত্বের ফলে বাংলাদেশের গ্রাহকেরা কৌশলগত দিক-নির্দেশনা এবং প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন ইনসাইটসহ মেটা থেকে সরাসরি গ্রাহক সেবা উপভোগ করতে পারেন।

স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতায়নে রোর গ্লোবাল স্থানীয় মুদ্রায় (টাকা) বিলিং সেবা চালু করেছে। এই উদ্যোগের ফলে আর্থিক প্রক্রিয়াকে সব বিজ্ঞাপনদাতারাই এখন আরও সহজে মেটা বিজ্ঞাপন সেবা গ্রহণ করতে পারবেন ও বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপনাকে সহজ করতে পারবেন।

বিষয়টি নিয়ে রোর গ্লোবালের চিফ মার্কেটিং অফিসার উমায়ের ওয়ালিদ বলেন, “শুরু থেকেই আমাদের লক্ষ্য ছিল মেটার বিজ্ঞাপন প্ল্যাটফর্ম ও বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধনশীল ব্যবসায়িক খাতের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করা।” তিনি আরও বলেন, “স্থানীয় মুদ্রায় (টাকা) বিলিং সুবিধা চালু করা এবং আমাদের কারিগরি এবং কৌশলগত সেবা বাড়ানোর মাধ্যমে আমরা দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ব্র্যান্ডের প্রবৃদ্ধি এবং লক্ষ্যভিত্তিক গ্রাহকের কাছে পৌঁছানোর কাজকে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে সহজ করেছি।”

রোয়ার গ্লোবাল বাংলাদেশের বিভিন্ন বড় এজেন্সি এবং শিল্পখাতের অংশীদারদের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে তুলে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছে। এই সমন্বিত উদ্যোগ আরও বেশি ব্যবসায়ীর জন্য উচ্চমানের সহায়তা, উন্নত বিজ্ঞাপন সরঞ্জাম ও উদ্ভাবনী কৌশল প্রয়োগের সুযোগ তৈরি করছে, যা একটি ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে।

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

