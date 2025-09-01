The Dhaka Times
ট্রাম্পের নীতির কঠোর সমালোচনা: কিম কার্দাশিয়ান অভিবাসীদের বললেন ‘আপনজন’

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে আবারও সরব হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় মডেল এবং অভিনেত্রী কিম কার্দাশিয়ান। তার ভাষায়, ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)-এর কৌশল ‘অমানবিক’।

ট্রাম্পের নীতির কঠোর সমালোচনা: কিম কার্দাশিয়ান অভিবাসীদের বললেন ‘আপনজন’ 1

ডেইলি মেইল জানিয়েছে, ভেনিসে অনুষ্ঠিত ডিভিএফ অ্যাওয়ার্ডস মঞ্চে পুরস্কার নিতে গিয়ে কিম কার্দাশিয়ান এই সমালোচনা করেন।

কারাগার সংস্কারে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার পেয়েছেন কার্দাশিয়ান। তবে মঞ্চে ওঠার পূর্বে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিকে একহাত দেখান। যদিও ব্যক্তিগতভাবে ট্রাম্প পরিবারের সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই ভালো। ট্রাম্পের কন্যা ইভাঙ্কা ট্রাম্প তারই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। এমনকি ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে তিনি হোয়াইট হাউসে গিয়ে ফৌজদারি বিচার সংস্কার নিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন ও সেই সময় তার সমর্থনও পেয়েছিলেন।

তবে এবারের বক্তব্যে তিনি জানিয়েছেন, সরকারের দাবি থাকলেও বাস্তবে অভিবাসন অভিযান মূলত নিরীহ শ্রমজীবী মানুষের জীবনকেই বিপর্যস্ত করে তুলছে। কার্দাশিয়ান আর বলেন, ‘খবরের শিরোনামে বলা হয়- এটি অপরাধীদের বিরুদ্ধে। তবে সত্যিকার অর্থে যারা আমাদের দেশকে গড়ে তুলেছেন, পরিশ্রমী সেই শ্রমজীবীরাই এবার আক্রান্ত হচ্ছেন। তারা আমার চেনা মানুষ, আমার বন্ধুদেরই পরিচিতজন, আমাদের সবারই পরিচিত। তারা উন্নয়নেরও অংশীদার।’

জানেন কি?

ট্রাম্প-নীতির কড়া বিরোধিতা: ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিলো…

পুতিনকে ১০ দিনের আলটিমেটাম ট্রাম্পের

কিম কার্দাশিয়ান আরও বলেন, ‘সরকারের বক্তব্যে হয়তো শক্তিশালী বার্তা রয়েছে, তবে বাস্তবচিত্র সম্পূর্ণই ভিন্ন। নিরীহ, পরিশ্রমী মানুষদের যখন পরিবার হতে অমানবিকভাবে সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন আর নীরব থাকা যায় না। আমাদের যা সঠিক তাই করতে হবে।’

লস অ্যাঞ্জেলেসে বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতা টেনে কার্দাশিয়ান আরও বলেন, ‘আমি দেখেছি, অভিবাসীরা কীভাবে শহরের কাঠামোর সঙ্গে গভীরভাবে মিশে রয়েছেন। তারা আমার কাছে প্রতিবেশী, বন্ধু, সহপাঠী, সহকর্মী, পরিবার ও আপনজন।’

কিমের ভাষায়, ‘আমাদের সম্প্রদায়গুলো অভিবাসীদের অবদানের কারণে সমৃদ্ধ। তবে ভয় ও অবিচার যখন মানুষকে স্বাধীনভাবে এবং নিরাপদে জীবনযাপন হতে বঞ্চিত করে, তখন আমরা চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি না।’

অভিবাসন ইস্যুর পাশাপাশি কিম কার্দাশিয়ান কয়েক বছর ধরে অপরাধ বিচার সংস্কার আন্দোলনে সক্রিয়। এ বছরের মে মাসে তিনি ৪ বছরের ‘ল অফিস স্টাডি প্রোগ্রাম’ শেষ করেন। জুলাইয়ে ক্যালিফোর্নিয়ার বার পরীক্ষাও দিয়েছেন, এখন রয়েছেন ফলাফলের অপেক্ষায়।

ইতিপূর্বে ২২ বছর বয়সে ‘সামান্য মাদক অপরাধে’ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়া র‌্যাপার ক্রিস ইয়াংয়ের মুক্তির দাবিতে তিনি হোয়াইট হাউসে গিয়েছিলেন। তার প্রচেষ্টাতেই ২০২১ সালে ট্রাম্প ওই তরুণের সাজা কমিয়ে দেন।

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

