স্বাস্থ্য কথা

লেবু চায়ের কয়েকটি স্বাস্থ্য উপকারিতা জেনে নিন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ লেবু চা হলো এমন এক পানীয় যা স্বাদে সতেজ, গন্ধে মনোমুগ্ধকর ও স্বাস্থ্যের জন্যও বহুমাত্রিক উপকার বয়ে আনে।

লেবু চায়ের কয়েকটি স্বাস্থ্য উপকারিতা জেনে নিন 1

লেবুর ভিটামিন ‘সি’ এবং চায়ের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান একত্রিত হয়ে শরীরকে রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা যায়, নিয়মিত লেবু চা পান করলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়, শরীরের বিষাক্ত উপাদান দূর হয় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উন্নত হয়।

লেবু চা হজম প্রক্রিয়াকে সক্রিয় রাখে। লেবুর রস পাকস্থলীতে অ্যাসিডের নিঃসরণ বাড়ায়, যে কারণে খাবার দ্রুত হজম হয়। যারা অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবার খাওয়ার পর অস্বস্তি অনুভব করেন, তাদের জন্য লেবু চা উপকারী হতে পারে। এটি গ্যাস এবং বদহজম প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

লেবু চা শরীর থেকে টক্সিন দূর করতে সাহায্য করে। চায়ে বিদ্যমান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও লেবুর সাইট্রিক অ্যাসিড একত্রে লিভারকে পরিশোধিত করে। এর ফলে শরীরে জমে থাকা ক্ষতিকর উপাদান বের হয়ে যায় এবং রক্ত পরিষ্কার থাকে। এজন্য অনেকে সকালে খালি পেটে হালকা গরম লেবু চা পান করতে পছন্দ করেন।

পেয়ারার পুষ্টিগুণ ও স্বাস্থ্য উপকারিতা জানলে আপনিও বিম্মিত…

সকালে খালি পেটে উষ্ণ পানিতে লেবু-মধুর বদলে খেতে পারেন…

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে লেবু চায়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। লেবুর ভিটামিন ‘সি’ সর্দি-কাশি প্রতিরোধে কার্যকর এবং শরীরে সংক্রমণজনিত ঝুঁকি কমায়। পাশাপাশি চায়ের থিয়াফ্লাভিন ও ক্যাটেচিনস ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি প্রতিরোধে সাহায্য করে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে লেবু চা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এতে ক্যালরি খুবই কম থাকায় এটি ডায়েট মেনে চলা মানুষের জন্য আদর্শ পানীয়। লেবুর উপস্থিত সাইট্রিক অ্যাসিড চর্বি ভাঙতে সাহায্য করে ও বিপাকক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। নিয়মিত লেবু চা পান করলে শরীরের অতিরিক্ত ফ্যাট কমতে সহায়তা করে।

এছাড়াও, লেবু চা মানসিক সতেজতা আনে। এতে থাকা ফ্ল্যাভোনয়েড এবং লেবুর সতেজ সুবাস মানসিক চাপ হ্রাস করে, ক্লান্তি কমায় ও মনকে প্রশান্ত রাখে। দিনের কাজের ফাঁকে এক কাপ লেবু চা শরীর ও মনে নতুন উদ্দীপনা জোগায়।

বলা যায়, লেবু চা শুধু একটি পানীয় নয়, বরং স্বাস্থ্য সুরক্ষার এক প্রাকৃতিক মাধ্যম। নিয়মিত ও পরিমিত পরিমাণে এটি পান করলে হজমশক্তি উন্নত হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, শরীর টক্সিনমুক্ত থাকে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই সুস্থ জীবনের জন্য দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে লেবু চা যুক্ত করাটা অত্যন্ত উপকারী।

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

