The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

লাইফস্টাইল

টক দই এর উপকারীতা জেনে নিন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ টক দই আমাদের দৈনন্দিন খাবারের একটি পরিচিত এবং উপকারী উপাদান। এটি শুধু স্বাদের জন্য নয়, স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

টক দই এর উপকারীতা জেনে নিন 1

টক দই মূলত দুধকে প্রাকৃতিকভাবে ফারমেন্টেশন বা খামিরকরণের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এতে ল্যাক্টোব্যাসিলাস নামক উপকারী ব্যাকটেরিয়া থাকে, যা হজমে সাহায্য করে এবং শরীরকে বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষা দেয়। নিচে টক দইয়ের কিছু উল্লেখযোগ্য উপকারিতা আলোচনা করা হলো।

টক দই হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। এতে উপস্থিত প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া আমাদের অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়ায়, ফলে খাবার সহজে হজম হয় এবং গ্যাস, কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়ার মতো সমস্যা কমে যায়। নিয়মিত টক দই খেলে পেট পরিষ্কার থাকে এবং হজম প্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে কাজ করে।

টক দই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এতে প্রচুর ভিটামিন বি, ক্যালসিয়াম ও প্রোটিন রয়েছে, যা শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে। টক দইয়ের প্রোবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া শরীরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় রাখে, ফলে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়তা করে। বিশেষ করে ঋতু পরিবর্তনের সময় নিয়মিত টক দই খেলে সর্দি-কাশি ও পেটের রোগ কম হয়।

টক দই হাড় ও দাঁতের জন্য উপকারী। এতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস রয়েছে, যা হাড়কে মজবুত করে এবং অস্টিওপোরোসিস প্রতিরোধে সাহায্য করে। শিশু, কিশোর ও বয়স্ক সবার জন্য টক দই একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান।

টক দই শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়ক। এটি হালকা খাবার হিসেবে ক্ষুধা মেটায় এবং অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমায়। টক দইয়ে থাকা প্রোটিন শরীরকে দীর্ঘক্ষণ তৃপ্ত রাখে, ফলে বারবার খাবার খাওয়ার প্রয়োজন হয় না। যারা ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন তাদের জন্য টক দই কার্যকর হতে পারে।

টক দই ত্বক ও চুলের সৌন্দর্য বাড়াতে ভূমিকা রাখে। এর ভিটামিন বি ও ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং ব্রণ কমাতে সাহায্য করে। অনেকেই ঘরে ফেসপ্যাক হিসেবে টক দই ব্যবহার করেন। এছাড়া এটি মাথার ত্বক পুষ্টি জোগায়, ফলে খুশকি কমে ও চুল মসৃণ হয়।

টক দই একটি প্রাকৃতিক এবং স্বাস্থ্যকর খাবার, যা একদিকে শরীরকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায়, অন্যদিকে নানা রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। তাই প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় টক দই রাখা স্বাস্থ্যসচেতন মানুষের জন্য একটি সহজ এবং কার্যকর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

করনা সম্পর্কে নতুন করে জরুরী সতর্কতা

আসুন আমরা আবার মাস্ক পরা শুরু করি। কারণ করোনা তথা COVID-Omicron XBB আগের ভ্যারিয়েন্টগুলোর তুলনায় ভিন্ন ও বিপজ্জনক। এটি সহজে শনাক্তও হয় না, তাই সবার মাস্ক পরা অত্যন্ত জরুরি।

১.⁠ ⁠COVID-Omicron XBB এর নতুন উপসর্গগুলো:

i) কাশি নেই।
ii) জ্বর নেই।
বেশিরভাগ উপসর্গ হলো—
iii) অস্থিসন্ধিতে ব্যথা।
iv) মাথাব্যথা।
v) গলাব্যথা।
vi) পিঠে ব্যথা।
vii) নিউমোনিয়া।
viii) ক্ষুধা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।

২.⁠ ⁠এই ভ্যারিয়েন্টটি ডেল্টার চেয়ে ৫ গুণ বেশি বিষাক্ত এবং মৃত্যুহারও বেশি।

৩.⁠ ⁠উপসর্গগুলো খুব অল্প সময়েই মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং কখনও কখনও কোনো স্পষ্ট উপসর্গ না দেখিয়েই অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে।

৪.⁠ ⁠তাই আরও বেশি সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

এই ভ্যারিয়েন্টটি নাসোফ্যারেঞ্জিয়াল (নাকের গভীর অংশ) অঞ্চলে পাওয়া যায় না, বরং সরাসরি ফুসফুসের “উইন্ডো” অংশে আঘাত করে এবং নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।

৫.⁠ ⁠কিছু রোগীর মধ্যে জ্বর বা ব্যথা না থাকলেও এক্স-রে করলে মৃদু নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এছাড়া নাক দিয়ে নেয়া স্যাম্পলে (সোয়াব) পরীক্ষায় নেগেটিভ ফল আসছে, যা পরীক্ষায় ভুল রিপোর্ট (ফলস নেগেটিভ) এর সংখ্যা বাড়াচ্ছে। এ কারণে এই ভাইরাসকে ‘ধূর্ত’ বলা হচ্ছে।

এর মানে হলো— এটি সহজেই ছড়িয়ে পড়ে, সরাসরি ফুসফুসে সংক্রমণ ঘটায়, ভাইরাল নিউমোনিয়া সৃষ্টি করে এবং তীব্র শ্বাসকষ্ট তৈরি করে। এই কারণে COVID-Omicron XBB এত বেশি ছোঁয়াচে ও প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে।

৬.⁠ ⁠যতটা সম্ভব ভিড় এড়িয়ে চলুন, খোলা জায়গাতেও অন্তত ১.৫ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন, সঠিকভাবে মাস্ক পরুন, এবং নিয়মিত হাত ধুয়ে ফেলুন—even যদি কাশি বা হাঁচি না থাকে।

এই COVID-Omicron XBB “ওয়েভ” প্রথম COVID-19 মহামারির চেয়েও ভয়াবহ।

সতর্কতা, সচেতনতা ও বৈচিত্র্যময় সুরক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের রক্ষা করতে পারে।

✅ দয়া করে এই বার্তাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে শেয়ার করুন।
✅ শুধুমাত্র নিজের কাছে রেখে দেবেন না।
✅ যত বেশি সম্ভব লোককে জানিয়ে দিন।

ঘরের বাইরে গেলে অবশ্যই মাস্ক পরুন এবং নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

