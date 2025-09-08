The Dhaka Times
‘যে ঝামেলা পাকাচ্ছে, সে আবার শান্তিতে পুরস্কারও চাইছে!’, ট্রাম্পকে কটাক্ষ সালমান খানের

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বলিউড সুপারস্টার সালমান খান সিনেমার পাশাপাশি ভারতের জনপ্রিয় টিভি রিয়েলিটি শো ‘বিগ বস’ সঞ্চালনা করেন। ইতিমধ্যেই শোটির ১৯তম সিজন শুরু হয়েছে। গত ৬ সেপ্টেবরের পর্বটি আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

‘বিগ বস’-এ ‘উইকেন্ড কা ভার’-এর মঞ্চে প্রতিযোগী ফারহানা ভাটের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সালমান খান। ফারহানা ভাট নিজেকে ‘শান্তি কর্মী’ বলে পরিচয় দেন। তবে তার ভাষায়, ঝগড়া উসকে দেওয়া ও তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সমস্যা তৈরি করার জন্য তাকে তিরস্কার করেছেন সালমান। ভর্ৎসনা করতে গিয়ে হঠাৎ সালমান মন্তব্য করেন, ‘যে সবচেয়ে বেশি ঝামেলা পাকাচ্ছে, সে নিজেই আবার শান্তিতে পুরস্কারও (নোবেল) চাইছে!’

সরাসরি নাম না করলেও, দর্শক এবং নেটিজেনরা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে যান সালমানের ইঙ্গিত আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উদ্দেশ্য করেই। কারণ হলো, গত কয়েক মাস ধরে ডোনাল্ড ট্রাম্প একাধিক আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব মেটানোর দাবি করে আসছেন। কখনও ভারত-পাকিস্তান, আবার কখনও ইসরায়েল-ফিলিস্তিন। অথচ সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো বারবার তার সেই দাবি নাকচ করেছে। তবুও সমর্থকরা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার দাবিও তুলেছেন। সালমানের এক লাইনের মন্তব্যে যেনো গোটা বিতর্কই উঠে এলো।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নতুন এই পর্বটি সম্প্রচারের পর মুহূর্তেই ভাইরাল হয় সেইসব ক্লিপ। টুইটার থেকে রেডিট- সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ভিডিওটি। এক নেটিজেন মজা করে লিখেছেন, ‘সালমান আসলেই নিউজ দেখে নাকি!’ অন্যজনের ভাষায়, ‘ভাইজানের এই লাইনটা একেবারেই অসাধারণ।’ এমনকি কেও ঠাট্টা করে লিখেছেন, ‘এবার দেখি ট্রাম্প আসলে কী জবাব দেন!’

উল্লেখ্য, ‘বিগ বস ১৯’-এর সূচনাই হয় রেকর্ড ভিউয়ারশিপ দিয়ে। সপ্তাহান্তে সালমানের উপস্থিতি শো’র বাড়তি আকর্ষণ। প্রতিযোগীদের ব্যক্তিগত লড়াই, ভেতরের নাটক, সঞ্চালকের খোলামেলা মন্তব্য মিলিয়ে দর্শক চোখ সরাতেই পারছেন না।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

