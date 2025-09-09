ভেনিসে ইতিহাস গড়েছে গাজায় শিশুহত্যার গল্প ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৫ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি কন্যা শিশু হিন্দ রজবকে নিয়ে নির্মিত হয় এক হৃদয়বিদারক ডকুড্রামা ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’।
এটি বিভিন্ন দেশে প্রদর্শিত এবং প্রশংসিত হয়েছে। ৮২তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান ‘সিলভার লায়ন’ পুরস্কার জিতে নিলো এই ছবিটি।
এই ছবিটি পরিচালনা করেছেন ফরাসি-তিউনিসীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা কুসারু বিন হানিয়া। ৬ সেপ্টেম্বর এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।
কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, উৎসবে ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ারের পর চলচ্চিত্রটি ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। ছবি এবং এর টিমকে ২৩ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে করতালি (স্ট্যান্ডিং ওভেশন) দিয়ে সম্মান জানান দর্শকরা। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের ইতিহাসে এটি বিরল একটি ঘটনা।
২০২৪ সালের ২৯ জানুয়ারি গাজায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় মারা যায় হিন্দ রজব নামে ৫ বছর বয়সী এক শিশু। হামলার সময় সে পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে একটি গাড়িতেই ছিল। বেঁচে থাকা একমাত্র সদস্য হিসেবে রজব রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাহায্য চাওয়া, সেই ফোনকলের অডিও রেকর্ডিংও এই চলচ্চিত্রে সংযুক্ত করা হয়। শিশুটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মৃত স্বজনদের পাশে বসে থেকে সাহায্যের আশায় অপেক্ষা করছিল। পরে দু’জন উদ্ধারকর্মী ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে মারা যায় শিশুটি ও নিহত হন ওই দুই স্বেচ্ছাসেবক। সেই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি তুলে ধরা হয় এই ছবিটিতে।
পুরস্কার গ্রহণের সময় নির্মাতা কুসারু বিন হানিয়া বলেন, ‘হিন্দ রজবের গল্প শুধুই একটি শিশুর নয়। এটি একটি জাতির গণবিধ্বংসের একটি দলিল। এই সিনেমাটি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। তবে তার কণ্ঠ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে চিরকাল। যতদিন না প্রকৃত জবাবদিহি এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় ততোদিনই তার কণ্ঠ সীমানা পেরিয়ে পুরো বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে।’
এই বছর ‘গোল্ডেন লায়ন’ অর্থাৎ সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কারটি পেয়েছে জিম জারমুশ পরিচালিত ‘ফাদার মাদার সিস্টার ব্রাদার’। পুরস্কার মঞ্চে জারমুশ গাজায় চলমান আগ্রাসনের তীব্র প্রতিবাদও জানান। তার বুকে ঝুলছিল একটি ব্যাজ। সেখানেই লেখা ছিল ‘আর নয়’।
জারমুশ পরে স্বীকার করেন যে, তার ছবির একজন পরিবেশক একটি ইসরায়েলি সামরিক প্রকল্প-সম্পর্কিত কোম্পানি থেকে অর্থ নিয়েছেন। যদিও এই ঘটনাটি তাকে বিব্রত করেছে।
এই চলচ্চিত্রটিতে অভিনয় করেছেন কেট ব্ল্যানচেট, অ্যাডাম ড্রাইভার এবং টম ওয়েটস। তিন পর্বের ছবিটির মূল উপজীব্যই হলো পরিবারের ভেতরের অস্বস্তিকর সম্পর্ক।
ভেনিস উৎসবে গাজা নিয়ে সরব ছিলেন একাধিক বিজয়ী এবং অতিথি। সেরা অভিনেতা টনি সেরভিল্লো পুরস্কার গ্রহণের সময় গাজা উপকূলে অবরোধ ভাঙার চেষ্টায় থাকা কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধাও জানান। সেরা পরিচালক (হরাইজনস বিভাগ) অন্নপূর্ণা রায় বলেন, ‘প্রতিটি শিশুই শান্তি এবং স্বাধীনতার অধিকার রাখে। ফিলিস্তিনিও এর ব্যতিক্রম নয়। এই ধরনের বক্তব্যে আমার দেশ ক্ষুব্ধ হতে পারে। তবে এখন সেটি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়।’
আর্মানি বিউটি অডিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী মরক্কোর নির্মাতা মরিয়ম তৌজানি বলেছেন, ‘আর কতোজন মা তাদের সন্তান হারাবেন? আমরা আমাদের মানবিকতা হারাতে মোটেও রাজি নই।’
উল্লেখ্য, ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবকে অস্কারের পূর্বাভাস হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। গত ৪ বছরে এখানে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রগুলো ৯০টিরও বেশি পেয়েছে অস্কার মনোনয়ন। আর জিতেছে প্রায় ২০টি অস্কার। তাই ‘দ্য ভয়েস অব হিন্দ রজব’সহ অনেকগুলো ছবিকে এবার অস্কারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেও দেখা হচ্ছে।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org