স্যালাইন চলা অবস্থায় অসুস্থ বন্ধুকে হাসপাতাল থেকে ‘চুরি’ করে বাইকে ঘোরালেন বন্ধুরা!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, রাতে ফাঁকা রাস্তায় বাইক ছোটাচ্ছেন জনৈক তরুণ। পিছনে বসে দু’জন। কারও মাথাতেই হেলমেট নেই। তাদের মধ্যে যিনি মাঝে বসে আছেন তার স্যালাইন চলছে!
কয়েক দিন ধরে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তাদের বন্ধু। স্যালাইনও চলছে তার। সেই বন্ধুর আবদার রাখতে রাতের অন্ধকারে হাসপাতালে পৌঁছালেন দুই বন্ধু। হাসপাতাল থেকে চুরি বের করে এনে বাইকে করে ঘোরালেন সারা শহর। স্যালাইন নিয়েই বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরলেন ওই অসুস্থ তরুণ! চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের মধ্যপ্রদেশের গ্বালিয়রের চন্দ্রবদনী এলাকাতে। ওই ঘটনার একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে উঠে এসেছে। ভাইরাল হয়েছে ভিডিওটি।
ভাইরাল ওই ভিডিওতে দেখা যায়, রাতে ফাঁকা রাস্তায় বাইক ছোটাচ্ছেন এক তরুণ। পিছনে দু’জন বসে রয়েছেন। কারও মাথায় হেলমেট নেই। তাদের মধ্যে যিনি মাঝে বসে তার স্যালাইন চলছে। তার ‘আইভি ড্রিপ’ ধরে রেখেছেন পিছনে বসে থাকা অপর বন্ধু। হাসতে হাসতে বাইকে করে চলেছেন তারা। অন্যরা তাদের ক্যামেরাবন্দি করছেন। সেই ভিডিওই প্রকাশ্যে উঠে এসেছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায়, বাইকে কিছুক্ষণ ঘোরানোর পর বন্ধুকে আবার হাসপাতালে পৌঁছে দেন তারা।
১৬ সেকেন্ডের সেই ভিডিওটি পোস্ট করা হয় ‘হুক’ নামে একটি এক্স হ্যান্ডল থেকে। ইতিমধ্যেই বহু মানুষ দেখেছেন ওই ভিডিওটি। লাইক ও কমেন্টের বন্যা বয়ে গেছে। তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
