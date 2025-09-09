The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

চিত্র-বিচিত্র

স্যালাইন চলা অবস্থায় অসুস্থ বন্ধুকে হাসপাতাল থেকে ‘চুরি’ করে বাইকে ঘোরালেন বন্ধুরা!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া এক ভিডিওতে দেখা যায়, রাতে ফাঁকা রাস্তায় বাইক ছোটাচ্ছেন জনৈক তরুণ। পিছনে বসে দু’জন। কারও মাথাতেই হেলমেট নেই। তাদের মধ্যে যিনি মাঝে বসে আছেন তার স্যালাইন চলছে!

স্যালাইন চলা অবস্থায় অসুস্থ বন্ধুকে হাসপাতাল থেকে ‘চুরি’ করে বাইকে ঘোরালেন বন্ধুরা! 1

কয়েক দিন ধরে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তাদের বন্ধু। স্যালাইনও চলছে তার। সেই বন্ধুর আবদার রাখতে রাতের অন্ধকারে হাসপাতালে পৌঁছালেন দুই বন্ধু। হাসপাতাল থেকে চুরি বের করে এনে বাইকে করে ঘোরালেন সারা শহর। স্যালাইন নিয়েই বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরলেন ওই অসুস্থ তরুণ! চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের মধ্যপ্রদেশের গ্বালিয়রের চন্দ্রবদনী এলাকাতে। ওই ঘটনার একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে উঠে এসেছে। ভাইরাল হয়েছে ভিডিওটি।

ভাইরাল ওই ভিডিওতে দেখা যায়, রাতে ফাঁকা রাস্তায় বাইক ছোটাচ্ছেন এক তরুণ। পিছনে দু’জন বসে রয়েছেন। কারও মাথায় হেলমেট নেই। তাদের মধ্যে যিনি মাঝে বসে তার স্যালাইন চলছে। তার ‘আইভি ড্রিপ’ ধরে রেখেছেন পিছনে বসে থাকা অপর বন্ধু। হাসতে হাসতে বাইকে করে চলেছেন তারা। অন্যরা তাদের ক্যামেরাবন্দি করছেন। সেই ভিডিওই প্রকাশ্যে উঠে এসেছে। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায়, বাইকে কিছুক্ষণ ঘোরানোর পর বন্ধুকে আবার হাসপাতালে পৌঁছে দেন তারা।

১৬ সেকেন্ডের সেই ভিডিওটি পোস্ট করা হয় ‘হুক’ নামে একটি এক্স হ্যান্ডল থেকে। ইতিমধ্যেই বহু মানুষ দেখেছেন ওই ভিডিওটি। লাইক ও কমেন্টের বন্যা বয়ে গেছে। তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

জানেন কি?

চিরাচরিত সম্পর্কের ঊর্ধ্বে উঠে শাশুড়ি-বৌমা বন্ধু হওয়ার ছবক

শরীরে ব্যান্ডেজ, পরনে হাসপাতালের পোশাক: মদের দোকানে হাজির…

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
চিত্র-বিচিত্র

ম্যানহোলের নীচে যেতেই খুঁজে পেলেন ভূগর্ভস্থ ‘ভূতুড়ে’ হাসপাতাল!

চিত্র-বিচিত্র

বন্ধুকে ‘মারার’ শাস্তি স্বরূপ বালককে আঁচড়ে-কামড়ে, কাঁদিয়ে ছাড়লো এক বিড়াল!

চিত্র-বিচিত্র

স্রেফ কণ্ঠস্বর শুনেই হাসপাতালে পাশের শয্যায় হারানো স্ত্রীকে খুঁজে পেলেন এক ব্যক্তি!

চিত্র-বিচিত্র

বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে সাপের সঙ্গে লড়াই!

চিত্র-বিচিত্র

ওয়ার্ডের যত্রতত্র ময়লার স্তুপ: পরিদর্শনে গিয়ে হাসপাতালের মেঝে পরিষ্কার করলেন মন্ত্রী!

চিত্র-বিচিত্র

নগ্ন হয়ে হাসপাতালে ঘুরলেন একজন সরকারি চিকিৎসক!

Loading...
More Stories

হাত ছেড়ে চলন্ত বাইকে দাঁড়িয়ে কায়দাবাজি তরুণীর: ২০ হাজার…

সময় বাঁচাতে গ্রাহকদের কাছে ‘উড়ে উড়ে’ খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন…

বিয়ের আসরে নাচতে নাচতে মঞ্চে লুটিয়ে পড়লেন এক নারী! [ভিডিও]

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali