চিত্র-বিচিত্র

বাস্তবের ‘ভ্যাম্পায়ার’: রাতের আঁধারে তরুণীর দেহ থেকে রক্ত ‘চুষে’ গ্রেফতার তরুণ!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ লি নামে ওই তরুণ জিয়াংসুর ইয়াংঝুতে ইউ নামে এক তরুণীর বাড়িতে ঢুকে পড়ে। ইউ তার শোয়ার ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন। ওই ঘটনার সময় তরুণীর স্বামী বাইরে ছিলেন।

বাস্তবের ‘ভ্যাম্পায়ার’: রাতের আঁধারে তরুণীর দেহ থেকে রক্ত ‘চুষে’ গ্রেফতার তরুণ! 1ফাইল ছবি

মানসিক চাপের দাওয়াই হিসাবে চাই মানুষের তাজা রক্ত। তাই মানুষের শরীর থেকে সিরিঞ্জে করে রক্ত বের করে নিতে পছন্দ করতেন এক তরুণ। রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে ‘ওষুধ’ জোগাড় করতে বের হতেন তিনি। এই অদ্ভুত কাজ করতে গিয়ে এবার ধরা পড়লেন তরুণ। এক তরুণীর বাড়ি ঢুকে অজ্ঞান করে রক্ত নেওয়ার সময় ধরা পড়েন ওই তরুণ। সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুসারে জানা যায়, এই ঘটনাটি চীনের। সম্প্রতি আদালত ওই তরুণের বিরুদ্ধে দু’বছরের সাজা দিয়েছে।

সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের প্রতিবেদন অনুসারে জানা যায, ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি ভোরে লি নামে ওই তরুণ জিয়াংসুর ইয়াংঝুতে ইউ নামে তরুণীর বাড়িতে ঢুকে পড়েন। ইউ তার শোয়ার ঘরেই ঘুমোচ্ছিলেন। ওই ঘটনার সময় তরুণীর স্বামী বাইরে ছিলেন। দরজা ঠেলে বাড়িতে ঢুকেই ঘুমন্ত ইউকে চেতনানাশক দিয়ে অজ্ঞান করে সিরিঞ্জ দিয়ে হাত থেকে রক্ত টেনে নিতে শুরু করে ওই তরুণ।

ঘটনাক্রমে ওই সময় বাড়িতে চলে আসেন ইউয়ের স্বামী। তাকে দেখেই হকচকিয়ে যান লি। একটি পাত্র দিয়ে অনুপ্রবেশকারী লি’র মাথায় আঘাত করেন ইউয়ের স্বামী। আদালতে ইউ জানিয়েছিলেন যে, তিনি জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর বাঁ হাতে ব্যথা অনুভব করছিলেন। সেখানে একটি সুচের ও রক্তের দাগও ছিল। আদালতে লি দাবি করেন যে, মানসিক চাপ কমানোর উদ্দেশ্যেই তিনি এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন। আদালতের নথি অনুসারে জানা যায়, লি’র আগেও চুরি, ধর্ষণ ও অুনপ্রবেশের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। গোপনীয়তা লঙ্ঘনের জন্য তাকে সাজা দিয়েছে দেশটির আদালত। তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

