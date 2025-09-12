সরকারি আবাসিক স্কুলের শৌচাগারে সন্তানের জন্ম দিলো এক নবম শ্রেণির ছাত্রী!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ এমন সম্প্রতি একটি ঘটনা ঘটেছে ভারতের কর্নাটক রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনে। ওই কমিশনের সদস্য শশীধর কোসাম্বে কর্মকর্তাদের এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করার নির্দেশও দিয়েছেন।
স্কুলের শৌচাগারে সন্তানের জন্ম দিয়েছে নবম শ্রেণির এক ছাত্রী! চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের কর্নাটকের ইয়াদগির জেলার একটি সরকারি আবাসিক স্কুলে। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে হইচই পড়ে গেছে পুরো রাজ্য জুড়ে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তদন্ত। ছাত্রী ও নবজাতক উভয়ের অবস্থা স্থিতিশীল বলেও জানা গিয়েছে। দু’জনেই বর্তমানে শাহাপুর সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী জানা যায়, ৯ মাস আগে ওই কিশোরীকে ‘যৌন হেনস্থা’ করেছিল একজন। তবে প্রথমে কিশোরী অভিযুক্তের পরিচয় জানাতে চায়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ হতে পুলিশকে কিছুই জানানো হয়নি। অভিযোগ, কিশোরীর দাদার অনুরোধে বিষয়টি চেপে যান স্কুল কর্তৃপক্ষ। জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিকের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। তারা জানতে পারেন, অভিযুক্ত ২৮ বছরের এক যুবক।
ওই ঘটনায় ইতিমধ্যেই পকসো ধারায় মামলা রুজু করেছে স্থানীয় পুলিশ। হোস্টেলের ওয়ার্ডেন, স্কুলের প্রধানশিক্ষক, নার্সিং কর্মী ও কিশোরীর দাদার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে হোস্টেলের ওয়ার্ডেন, স্কুলের প্রধানশিক্ষক-সহ স্কুলের চার কর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ইতিমধ্যেই।
কর্নাটক রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্য শশীধর কোসাম্বে কর্মকর্তাদের এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করার নির্দেশও দিয়েছেন। কোসাম্বে জানিয়েছেন যে, যেহেতু স্কুল কর্তৃপক্ষ কমিশনকে বিষয়টি জানায়নি, তাই স্কুলের অধ্যক্ষ ও কর্মীদের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হবে।
সংবাদমাধ্যমে কোসাম্বে বলেন, ‘‘আমাদের রাজ্যে এই ধরনের ঘটনা অনেক বেশি ঘটছে। এটি খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমি ইয়াদগিরের ডিসিপিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে মামলা দায়েরও করতে বলেছি। তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org