The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

তথ্য প্রযুক্তি

এআইতে বিপুল বিনিয়োগ করেও মুনাফা নেই!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বিশ্বজুড়ে খরচ কমানো ও লাভ বাড়াতে এআই প্রযুক্তি দ্রুতই ব্যবহার করছে বিভিন্ন কোম্পানি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃত আর্থিক লাভই আসছে না- এমন তথ্য উঠে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান এমআইটির এক গবেষণাতে।

এআইতে বিপুল বিনিয়োগ করেও মুনাফা নেই! 1

‘দ্য জেনএআই ডিভাইডেড: স্টেট অব এআই ইন বিজনেস ২০২৫’ শিরোনামে এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বর্তমানে কোম্পানিগুলো জেনারেটিভ এআইতে ৩ হতে ৪ হাজার কোটি ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ করছে। অথচ ৯৫ শতাংশ প্রকল্পই আর্থিকভাবে ব্যর্থ। -খবর ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভির।

গবেষণায় দেখা যায়, ৩০০টি এআই ব্যবহারের ঘটনা এবং প্রায় ৩৫০ জন কর্মীর অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে জানা যায়- চ্যাটজিপিটি, কোপাইলট ইত্যাদি টুল জনপ্রিয় হলেও, কেবলমাত্র ৫ শতাংশ কোম্পানি এইসব টুল ব্যবহার করে লাভবানও হয়েছে। বাকিরা এখনও প্রত্যাশিত কোনো মুনাফা পাচ্ছে না।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, প্রায় ৮০ শতাংশ কোম্পানি পরীক্ষামূলকভাবে এআই চালু করলেও, তা মূলত ব্যক্তিগত উৎপাদনশীলতাও বাড়াচ্ছে, প্রতিষ্ঠানিক লাভে বড় ভূমিকাও রাখতে পারছে না। এমনকি অনেক বড় কোম্পানি চুপিসারেই তাদের এআই প্রকল্প গুটিয়ে নিচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, মূলত সমস্যা প্রযুক্তিতে নয়, বরং প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদ্যমান কাঠামোর সঙ্গে এআইকে খাপ খাওয়াতে না পারায় ব্যর্থতা হচ্ছে। কর্মীদের দক্ষতার ঘাটতিও বড় একটি কারণ। তবে শীর্ষ কর্মকর্তারা দায় দিচ্ছেন প্রযুক্তিকে।

একই ধরনের সমস্যা অনুভব করেছে ফাস্টফুড চেইন টাকো বেলও। তাদের প্রযুক্তি প্রধান ডেন ম্যাথিউজ জানিয়েছেন, ড্রাইভ-থ্রুতে এআই ব্যবহারে উল্টো সমস্যা দেখা দেওয়ায় তারা ব্যবহার সীমিত করেছে।

অপরদিকে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অ্যাপল জানিয়েছে, অধিকাংশ এআই মডেল চিন্তা করতে পারে না, বরং পূর্বের প্যাটার্ন অনুসরণ করেই চলে। যে কারণে প্রশ্নের ধরন বদলালে কিংবা জটিলতা আরও বাড়ে, আবার কার্যক্ষমতাও কমে যায়।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

জানেন কি?

এআই দিয়ে তৈরি লেখা শনাক্তের কৌশল জেনে নিন

কারণ এআই: মাইক্রোসফট ৯ হাজার কর্মী ছাঁটাই করছে!

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
তথ্য প্রযুক্তি

ক্যান্সারের রোগীর কোন ওষুধ লাগবে এআই বলে দিচ্ছে

তথ্য প্রযুক্তি

এআই সুবিধাসম্পন্ন গ্যালাক্সি এ৫৬ ফাইভজি স্মার্টফোন উন্মোচন দেশের বাজারে বেস্ট…

তথ্য প্রযুক্তি

এবার এআই দিয়ে তৈরি নকল ছবি শনাক্ত করবে গুগল

তথ্য প্রযুক্তি

‘আলফা প্ল্যান’ -এর পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে নিজেদের অগ্রগতির জানান দিবে অনার

তথ্য প্রযুক্তি

‘ইটার্নাল ইউ’ নামে তথ্যচিত্র: এআই দিয়ে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথন!

তথ্য প্রযুক্তি

এআই আচরণ করবে মানুষের মতোই

Loading...
More Stories

বাজারে এলো নতুন কয়েকটি মোটরসাইকেল

প্রযুক্তি প্রবণতা ২০২৫: বৈশ্বিক প্রযুক্তি ট্রেন্ড

নতুন ৪টি মডেলের আইফোনের ঘোষণা অ্যাপলের

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali