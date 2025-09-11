The Dhaka Times
বিনোদন

আইআইটি থেকে বলিউড: ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে তিনি সিনেমার দানব

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বলিউডে অনেকেই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে পরে এসেছেণ অভিনয়ে- কৃতি শ্যানন, তাপসী পান্নু, সোনু সুদ বা আর মাধবনের মতো তারকা।

আইআইটি থেকে বলিউড: ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে তিনি সিনেমার দানব 1

তবে আশির দশকে একজন অভিনেতা এমন ছিলেন, যিনি সত্যিই ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে অভিনয়ের জগতে পা রাখেন। তিনি হলেন অনিরুদ্ধ আগরওয়াল। বলিউডের পর্দায় যিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত দানব বা ভয়ংকর চরিত্রের কারণে।

শুরু ‘পুরানা মন্দির’ দিয়ে

১৯৮৪ সালের কথা। তখন রামসে ব্রাদার্সের হরর ফিল্ম ‘পুরানা মন্দির’–এর মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন অনিরুদ্ধ। তার লম্বা শরীর, তীক্ষ্ণ চেহারা- তার উপস্থিতি এতোটাই ভয়ংকর ছিল যে, অনেক সময় তাকে আলাদা মেকআপের প্রয়োজনও হতো না। অনিরুদ্ধ নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘মানুষ আমাকে শুধু ভয়ের মুখ হিসেবেই দেখতে শুরু করে।’

পরবর্তী সময় তিনি ‘বন্ধ দরওয়াজা’, ‘আজ কা অর্জুন’, ‘ব্যান্ডিট কুইন’, ‘মেলা, এমনকি ‘দ্য জঙ্গল বুক’–এর মতো ছবিতে কাজ করেন। তার শেষ সিনেমা ছিল ২০১০ সালের মল্লিকা।

আইআইটি থেকে বলিউড

খুব অল্প মানুষ জানেন, অনিরুদ্ধ আগরওয়াল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিলেন আইআইটি রুরকিতে। এরপরে মুম্বাইয়ে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তিনি কাজও করেছিলেন। তবে অভিনয়ের নেশায় তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। তবে যখন চলচ্চিত্রে কাজের সুযোগ তার কমতে থাকে, তখন আবার ফিরে যান নিজের মূল পেশাতে- অর্থাৎ কনস্ট্রাকশন ব্যবসা শুরু করেন।

আইআইটি থেকে বলিউড: ইঞ্জিনিয়ারিং ছেড়ে তিনি সিনেমার দানব 2

টেলিভিশনের এক দানব

শুধু চলচ্চিত্রই নয়, টেলিভিশনেও তিনি বারবার দানব চরিত্রে অভিনয় করেন। ‘শারারত’ কিংবা ‘হাম পাঁচ’–এর মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিকে তাকে দর্শক মনে রেখেছেন ভয়ংকর চেহারার এক চরিত্রে।

অনিরুদ্ধর আজকের জীবন

বর্তমানে স্ত্রীকে নিয়ে অনিরুদ্ধ আগরওয়াল থাকেন মুম্বাইয়ে। দুই সন্তান- ছেলে এবং মেয়ে। বর্তমানে বিদেশে বসবাস করছেন। তথ্যসূত্র : ইন্ডিয়াডটকম।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

