বিনোদন

মোশাররফ করিম এবং শামীম হাসান সরকার ‘জামাই টক্কর’ নাটকে দুই জামাই

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শামীম হাসান সরকার ৬ বছর আগে একটি নাটকে মোশাররফ করিমের সঙ্গে প্রথম অভিনয় করেন, কিন্তু মোশাররফ করিমের সঙ্গে শামীমের খুব বেশি একটা দৃশ্য ছিল না। গল্পটিও তখন ছিল সিরিয়াস ঘরানার। কমেডি ধারার কোনো গল্পে একসঙ্গে অভিনয়ের অপেক্ষায় ছিলেন শামীম হাসান। অর্ধযুগ পর অবসান হলো সেই অপেক্ষার।

মোশাররফ করিম এবং শামীম হাসান সরকার ‘জামাই টক্কর’ নাটকে দুই জামাই 1

‘জামাই টক্কর’ নামে একটি নাটকে মোশাররফ ও শামীমকে একসঙ্গে দেখা যাবে। এক পরিবারের দুই জামাইকে ঘিরেই ঘড়ে উঠেছে গল্প। এই দুই জামাই-ই হলেন মোশাররফ করিম এবং শামীম হাসান সরকার। কমেডির মোড়কে গল্পটি সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যকেই তুলে ধরেছে।

কাছ থেকে মোশাররফ করিমকে পেয়ে শামীমও এবার আপ্লুত। এই অভিনেতা বলেছেন, ‘ভাইয়ার নামও শামীম, যে কারণে বাড়তি ভালোবাসাও পেয়েছি। ভাইয়া শুটিং সেটে এসেই বললেন, “তুমি’ও তো শামীম। আমরা দু’জনই শামীম।” ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হলেই বলি, এবারও শুটিংয়ের সময় বলেছি, তিনি পছন্দের অভিনেতা, আমার অনুপ্রেরণা। যার অভিব্যক্তি, সংলাপ বলা, নানা পরিস্থিতিতে সাবলীল অভিনয় আমাকে প্রতিনিয়তই শেখায়। তারসঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ বিশাল প্রাপ্তি, আমার কথা শুনেই ভাই হাসলেন।’

শামীম হাসান ফেসবুকে লিখেছেন যে, ‘মোশাররফ করিম ভাইয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে অভিনয় করবো, এটি আমার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেছি, মোশাররফ করিম কিন্তু একজনই।’ এমনটি কেনো মনে হয়েছে, জানতে চাইলে তিনি একটি সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, ‘আমি তো এখন নিজে বহু নাটকের লিড কাস্টিং করি। তবে শুটিংয়ে গিয়ে কারও কাছ থেকে তেমন কিছু শিখতে পারি না। এটি তো চর্চার মধ্যদিয়ে শেখা যায়। সেই জায়গায় নতুন কোনো শিক্ষা অর্জিতও হচ্ছিল না। এমনকি অনেক চেষ্টাও করেছি। দেখেছিও, শেখানোর মতো মানুষের সংখ্যা খুবই কম। সেখানে মোশাররফ করিম ভাইকে পাওয়াটা সৌভাগ্যের বিষয় বলাই যায়।’

‘জামাই টক্কর’ পরিচালনা করেছেন সোহেল হাসান। শীঘ্রই এই নাটকটি ইউটিউবে প্রচারিত হবে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

