যৌন হয়রানির মামলার বাদী এক আলোচিত হলিউড অভিনেত্রী

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ‘আমি জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময় পার করছি। সবচেয়ে বাজে ব্যাপার হলো আমি কারও সঙ্গে বেশি কথাও বলতে পারছি না। অনেকেই হয়তো ভাববেন বানানো গল্প।’

যৌন হয়রানির মামলার বাদী এক আলোচিত হলিউড অভিনেত্রী 1

গত সপ্তাহে সেঠ মেয়ার্সের শো’তে হাজির হয়ে নিজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে এভাবেই বলেন হলিউড অভিনেত্রী ব্লেইক লাইভলি। অভিনেত্রীর নতুন সিনেমা ‘অ্যানাদার সিম্পল ফেভার’ সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে। আলোচনাটা তাই সিনেমা নিয়ে হওয়া সমীচীন ছিল। তবে কিছুদিন পূর্বে অভিনেতা জাস্টিন বালডোনির বিরুদ্ধে করা যৌন হয়রানির মামলা ও তার পরের বিভিন্ন ঘটনা ৩৭ বছর বয়সী অভিনেত্রীর সময়টা একেবারেই বদলে দিয়েছে।

গত বছর অন্যতম ব্যবসাসফল সিনেমা ছিল অল্প বাজেটে নির্মিত ‘ইট এন্ডস উইথ আস’ সিনেমাটি। এটি নির্মাণ করেন জাস্টিন বালডোনি, পর্দায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন। অপরদিকে সিনেমার প্রধান চরিত্রে দেখা যায় ব্লেইক লাইভলিকে, এটির অন্যতম প্রযোজকও ছিলেন তিনিই। তবে গত বছরের শেষে সিনেমাটির দুই তারকা আলোচনায় আসেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কারণে। প্রথমে বালডোনির বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তোলেন ব্লেইক।

এরপর বালডোনিও পাল্টা মামলা করেন। পরে অভিনেতা এবং নির্মাতার বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা করেন ব্লেইক। কয়েক দিন ধরেই হলিউড তাই কার্যত উত্তপ্ত এই মামলা এবং পাল্টা মামলা নিয়ে। এই অভিনেত্রীর অভিযোগ, সিনেমার শুটিংয়ে বালডোনি আপত্তিকর আলোচনা করেছেন এবং চিত্রনাট্যের বাইরে যৌনদৃশ্য যোগ করার পরিকল্পনা করেন। এছাড়াও নানাভাবে তার সুনামহানির চেষ্টাও করেছেন। এদিকে এক বিবৃতিতে এইসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বালডোনির আইনজীবী। এই ঘটনার পর হলিউডে শুটিং সেটে নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। ট্যালেন্ট এজেন্সি বালডোনির সঙ্গে চুক্তিও বাতিল করে।

সিএনএন জানিয়েছে, মামলাটিতে ব্লেইক লাইভলি আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দেবেন। লাইভলির আইনজীবীরা জানিয়েছেন যে, আগামী বছর যখন মামলাটি বিচারে উঠবে, তখনই তিনি আদালতে সাক্ষ্য দেবেন। ২০২৬ সালের মার্চে মামলার বিচার শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। দুই পক্ষই জানিয়েছে যে, আপস করার কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই।

মার্কিন অভিনেতা অ্যানি লাইভলির কন্যা ব্লেইক। ১৯৯৮ সালে বাবার পরিচালিত ‘স্যান্ডম্যান’ এর মাধ্যমে তার অভিষেক। ২০০৫ সালে কমেডি-ড্রামা সিনেমা ‘দ্য সিস্টারহুড অব দ্য ট্রাভেলিং প্যান্টস’ দিয়ে পরিচিতি পান ব্যাপকভাবে। ৩ বছর সিনেমাটির সিকুয়েলও আলোচিত হয়েছে। তবে ২০০৭ হতে ২০১২ পর্যন্ত প্রচারিত সিরিজ গসিপ গার্ল ব্লেইকের পরিচিতি আরও বেশি করে বাড়িয়ে দেয়। ২০১৫ এবং ২০১৬ এ দুই বছরে ৩টি ভিন্নধর্মী সিনেমা ‘দ্য এজ অব অ্যাডালিন’, ‘ইন শ্যালোজ’ এবং ‘ক্যাফে সোসাইটি’ দিয়ে সমালোচকদের কাছেও প্রিয় হয়ে ওঠেন এই অভিনেত্রী। ২০১৮ সালে ব্লেইক অভিনীত ব্ল্যাক কমেডি মিস্ট্রি সিনেমা “আ সিম্পল ফেভার’ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়; ১ মে সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে অ্যামাজন প্রাইমে।

লাইভি-বালডোনির মামলার শুনানির এখনও প্রায় এক বছর দেরি রয়েছে। এর মধ্যেই অভিনয় নিয়ে কথা হবে, মুক্তি পাবে নতুন সিনেমাও; তবে ব্লেইক যে সময়ের অপেক্ষায় রয়েছেন, সেটি আসতে হয়তো আরও বেশ সময় লাগবে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

না ফেরার দেশে ‘লালনকন্যা’ ফরিদা পারভীন: আজ কুষ্টিয়ায় দাফন

আন্ডারওয়ার্ল্ড ডনের হুমকি একাই লড়েছিলেন যে অভিনেত্রী

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

