The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

অর্থনীতি

কর্মীদের সুরক্ষায় গার্ডিয়ানের সঙ্গে ব্যাংক এশিয়ার পার্টনারশিপ

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দেশের শীর্ষস্থানীয় করপোরেট গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের সঙ্গে সম্প্রতি এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ব্যাংক এশিয়া পিএলসি।

এই অংশীদারিত্বের ফলে, ব্যাংক এশিয়ার সকল কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও চিকিৎসা সংক্রান্ত ইন্স্যুরেন্স সুবিধা পাবেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানটি ঢাকায় গার্ডিয়ান এর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে গার্ডিয়ান এর পক্ষ হতে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (এক্টিং) শেখ রকিবুল করিম, এফসিএ; চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার মো. সজীব হোসেন, এফসিএ; এসভিপি ও হেড অব এইচআর ফারজানা কাদের; এসভিপি ও হেড অব ক্লেইমস জুবায়ের আহমেদ; এসভিপি ও হেড অব গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স গাজী রাফি আহমেদ শামস; এসভিপি ও ডেপুটি হেড অব গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স ইফতেখার আহমেদ; এসএভিপি ও হেড অব সার্ভিস (গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স) জিনাত ফেরদৌসী এবং বিজনেস রিলেশনশিপ ম্যানেজার (গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স) মো. মনজুরুল ইসলাম।

অন্যদিকে, ব্যাংক এশিয়া-এর পক্ষ হতে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকটির ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চিফ অপারেটিং অফিসার মির্জা আজহার আহমেদ; ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (হিউম্যান রিসোর্সেস) রাজিব কুমার দে; সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার (হিউম্যান রিসোর্সেস); অফিসার (হিউম্যান রিসোর্সেস) সৈয়দা আফিয়া খানম; অফিসার (হিউম্যান রিসোর্সেস) সৈয়দা মালিহা হোসেন; এবং জুনিয়র অফিসার (হিউম্যান রিসোর্সেস) সাহমিদ সাজ্জাদ আক্তার।

গার্ডিয়ান এর অ্যাডিশনাল ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (এক্টিং) শেখ রকিবুল করিম, এফসিএ, বলেন, “জীবনের কঠিন সময়ে ইন্স্যুরেন্স সুবিধা কর্মী এবং তার পরিবাররের সদস্যদের সুরক্ষা ও স্বস্তি দেয়। ব্যাংক এশিয়ার কর্মীদের সুস্থতা ও কল্যাণে আমরা এই অংশীদারিত্বে যুক্ত হতে পেরে আনন্দিত।” তিনি আরও বলেন, “সবার জন্য ইন্স্যুরেন্সকে আরও সহজলভ্য করার অঙ্গীকারে আমরা অটল রয়েছি। ব্যাংক এশিয়ার কর্মীরা যেন সময়মত ও নির্ভরযোগ্য ইন্স্যুরেন্স সুবিধা পান, এই অংশীদারিত্ব তা-ই নিশ্চিত করবে।”

খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

