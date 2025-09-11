The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

আন্তর্জাতিক খবর

“ভারত বিরোধিতার কারণে প্রধানমন্ত্রিত্ব হারিয়েছি”- নেপালের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানানোর কারণে প্রধানমন্ত্রিত্ব হারানোর অভিযোগ করেছেন নেপালের সদ্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলি।

"ভারত বিরোধিতার কারণে প্রধানমন্ত্রিত্ব হারিয়েছি''- নেপালের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী 1

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) জেন-জির বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন কেপি শর্মা। গুঞ্জন ওঠে যে, তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। তবে তিনি নাকি নেপালেই অবস্থান করছেন। তিনি সেনাবাহিনীর শিবপুরি ব্যারাকে রয়েছেন।

বুধবার নিজ দলের মহাসচিবের কাছে একটি চিঠিও পাঠিয়েছেন। সেই চিঠিতে নিজের প্রধানমন্ত্রিত্ব হারানোর জন্য ভারতকে দায়ী করেছেন অলি।

ক্ষমতাচ্যুত নেপালী প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যদি আমি লিপুলেখ অঞ্চল নিয়ে প্রশ্ন না তুলতাম ও অযোধ্যা এবং দেবতা রাম নিয়ে কথা না বলতাম তাহলে আমি হয়তো ক্ষমতায় থাকতাম। আমি ক্ষমতা হারিয়েছি কারণ অযোধ্যতায় দেবতা রামের জন্ম হয়েছে আমি এই দাবির বিরোধীতা করেছিলাম।

লিপুলেখ নিয়ে ভারত-নেপালের দ্বন্দ্ব

ভারত ও নেপালের মধ্যে লিপুলেখ গিরিপথকে কেন্দ্র করে বিরোধ রয়েছে দীর্ঘদিনের। এই বিতর্কের মূলেই রয়েছে কালাপানি অঞ্চল। ১৮১৬ সালের সুগৌলি চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশের মধ্যে এই অঞ্চলটির মাধ্যমে সীমান্ত নির্ধারিত হয়। কালী নদীর উৎপত্তিস্থলকে নির্ধারণ করে সীমান্ত নির্ধারণ করা হয়।

নেপালের দাবি হলো, কালী নদীর উৎপত্তি লিম্পিয়াধুড়া হতে, যা মূলত লিপুলেখের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। তাদের দাবি এই অনুযায়ী, কালাপানি এবং লিপুলেখ উভয়ই নেপালের ভূখণ্ড। অপরদিকে, ভারতের দাবি নদীটি কালাপানি গ্রামের কাছে শুরু হয়েছে। যে কারণে এই অঞ্চলটিকে নিজেদের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের অংশ হিসেবে দাবি করে ভারত।

নেপালের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলির সরকার এই অঞ্চল নিয়ে কঠোর ছিল। অলি ঘোষণা দেন যে, “মহাকালী নদীর পূর্ব দিকের লিম্পিয়াধুড়া, লিপুলেখ ও কালাপানি নেপালেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।”

ওই ঘোষণার পরই ভারতকে ওই অঞ্চলে রাস্তা নির্মাণ ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ করতে অনুরোধ করেছিল নেপাল। এমনকি দেশটি চীনকেও জানিয়েছিল এটি তাদের ভূখণ্ড। তবে ভারত নেপালের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, ১৯৫৪ সাল হতে তারা লিপুলেখ দিয়ে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করছে।

অযোধ্যা এবং দেবতা রামের জন্মস্থান নিয়ে প্রশ্ন

২০২০ সালের জুলাইয়ে কেপি শর্মা অলি বলেছিলেন যে, দেবতা রাম ভারতে নয় নেপালে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, “রামের অযোধ্যা রাজ্য মূলত নেপালের পূর্ব বীরগঞ্জে অবস্থিত। অথচ ভারত আরেকটি ভুয়া অযোধ্যা তৈরি করেছে।”

তিনি ওই সময় বলেন যে, দেবতা রাম সীতাকে বিয়ে করেছিলেন। তাহলে ভারতে জন্ম নেওয়া রাম কীভাবে নেপালের জনকপুরের সীতাকে বিয়ে করেছিলেন।

প্রাচীন আমলে দূরের কোনো স্থানে বিয়ের প্রচলন ছিল না বলেও মন্তব্য করেন ওলি। তিনি বলেন যে, “আমাদের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে সীতা ভারতের রামকে বিয়ে করেছিলেন। তবে রাম ভারতীয় নয় নেপালি ছিলেন।”

“রাম কীভাবে ভারতের উত্তর প্রদেশ থেকে নেপালের জনকপুরে সীতাকে বিয়ে করতে আসেন। প্রাচীন আমলে দূরের স্থানে বিয়ের প্রচলনই ছিল না। ওই সময় কোনো ফোন ছিল না। তাহলে তারা কীভাবে যোগাযোগ করেন। প্রাচীন আমলে আশপাশের রাজ্যগুলোর মধ্যেই বিয়ে হতো। এতোদূর গিয়ে কেও বিয়ে করতো না।”- বলেন অলি।

এমন একটি বক্তব্য দেওয়ার পরই তার বিরুদ্ধে ভারতে ব্যাপক সমালোচনা হয়। তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়া টুডে।

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

জানেন কি?

নেপালের নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সেনাবাহিনী

রক্তক্ষয়ী বিক্ষোভে উত্তাল নেপাল: অবশেষে সোশ্যাল মিডিয়ার…

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
আন্তর্জাতিক খবর

চীন-রাশিয়া-ভারত এক হচ্ছে?

আন্তর্জাতিক খবর

ট্রাম্প-নীতির কড়া বিরোধিতা: ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিলো রাশিয়া

আন্তর্জাতিক খবর

ময়মনসিংহে সত্যজিৎ রায়ের পূর্বপুরুষদের বাড়ি সংস্কারের প্রস্তাব দিলো ভারত

আন্তর্জাতিক খবর

মিয়ানমারে ৩ শীর্ষ উলফা নেতা ‘নিহত’: হামলার কথা অস্বীকার করলো ভারত

আন্তর্জাতিক খবর

নিউক্লিয়ার ব্লাকমেইলে ভারত ভীত হবে না- মোদির হুঁশিয়ারি

আন্তর্জাতিক খবর

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ: যুদ্ধবিরতির স্থায়িত্ব নিয়ে নানা সংশয়

Loading...
More Stories

হামাসকে ‘শেষবারের মতো সতর্ক’ করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

ইউক্রেন বাফার জোন: বাংলাদেশি এবং সৌদি সেনা মোতায়েনের চিন্তা

পশ্চিম তীর দখল নিয়ে ইসরায়েলকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলো আরব আমিরাত

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali