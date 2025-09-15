The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

চিত্র-বিচিত্র

ভিড়ে ঠাসা টেনে উঠে যাত্রীদের গায়ে বস্তাভর্তি সাদা গুঁড়ো ঢেলে চম্পট এক তরুণের!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ভারতের বিহারের ওই ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই নিন্দার ঝড় বয়ে গেছে। এ আবার কোন ধরনের রসিকতা! মানুষকে অপদস্ত করে রসিকতার কী কোনো মানে আছে? প্রশ্ন নেটিজেনদের।

ভিড়ে ঠাসা টেনে উঠে যাত্রীদের গায়ে বস্তাভর্তি সাদা গুঁড়ো ঢেলে চম্পট এক তরুণের! 1

এক ভিডিও দেখা গিয়েছে, একটি ট্রেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সাধারণ বগির দরজার কাছে যাত্রীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কেও কেও আবার ওঠার চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যেই সেখানে তোয়ালে দিয়ে মুখ ঢেকে এক যুবক আসেন। মাথায় বস্তা, সেটির আবার মুখ খোলা।

প্র্যাঙ্ক ভিডিও তৈরি করে নেটমাধ্যমে খ্যাতি পাওয়ার জন্য নানা উদ্ভট কাণ্ড করে থাকেন অনেকেই। রাস্তাঘাটে, রেলস্টেশন কিংবা কামরায় উঠে পথচলতি জনতা, যাত্রীদের সঙ্গে মজা করতে গিয়ে সব সময় ফল ভালো হয় না। তেমনি এক ভিডিও সম্প্রতি নেটমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সংবাদমাধ্যমে বলা হয়, ঘটনাটি বিহারের সিওয়ানের। রেলের কামরায় উঠে যাত্রীদের সঙ্গে প্র্যাঙ্ক করার ভিডিওটি ভাইরাল হয়।

প্র্যাঙ্কটি করার পরই কামরা থেকে নেমে দৌড়ে পালিয়ে যান যুবকরা। ‘ছাপরাজিলা’ নামে একটি সংবাদমাধ্যমের এক্স হ্যান্ডল হতে পোস্ট করা হয়েছে ভিডিওটি। তবে স্রেফ মজা করার জন্য যাত্রীদের এভাবে হেনস্থা করা নিয়ে ক্ষুব্ধ নেটাগরিকদের একাংশ। এই ধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন অনেকেই। তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

