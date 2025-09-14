The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

আন্তর্জাতিক খবর

গাজায় নিহত আরও ৪৯: গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো জাতিসংঘ আশ্রয়কেন্দ্র

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার সবচেয়ে বড় নগরী গাজা সিটিতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় একদিনে অন্তত ৪৯ জন নিহত হয়েছেন এবং ৬ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। এমনকি জাতিসংঘ পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রসহ বহু ভবন গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যার কারণে ফিলিস্তিনিরা এখন নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

গাজায় নিহত আরও ৪৯: গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো জাতিসংঘ আশ্রয়কেন্দ্র 1

আজ রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজা সিটিতে ইসরায়েলি বাহিনীর তীব্র হামলায় একদিনে অন্ততপক্ষে ৪৯ জন নিহত হয়েছেন। নির্বিচারে বোমাবর্ষণের কারণে বহু ভবন মাটির সঙ্গে মিশে গেছে ও জাতিসংঘ পরিচালিত স্কুলভিত্তিক আশ্রয়কেন্দ্রও ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। শনিবার শুধু গাজা সিটিতেই নিহতের সংখ্যা ৪৯ জনে পৌঁছেছে। তারপরও গোটা গাজা উপত্যকায় এই দিনে ইসরায়েলি হামলায় মোট ৬২ জন ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন।

ফিলিস্তিনি সিভিল ডিফেন্সের তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, এই বোমাবর্ষণের কারণে গাজা সিটি থেকে অন্তত ৬ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। সংস্থাটির মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল বলেছেন, ‘অবরোধ ও লাগাতার হামলার মধ্যে গাজা সিটির বাসিন্দারা বর্তমানে অমানবিক পরিস্থিতিতে দিন কাটাচ্ছেন।’

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, গাজা সিটিকে পুরোপুরি দখলের লক্ষ্যে ইসরায়েলি বাহিনী ধারাবাহিকভাবে বিমান হামলা চালাচ্ছে। সেনারা মানুষকে প্রাণভয়ে পালিয়ে যেতে লিফলেটও ফেলছে। আল জাজিরার সাংবাদিক হানি মাহমুদ জানিয়েছেন যে, ‘প্রতি ১০ থেকে ১৫ মিনিট পরপর আবাসিক ভবন ও জনসেবামূলক স্থাপনায় বোমা ফেলা হচ্ছে, মানুষ সেখান থেকে নিরাপদে সরে যাওয়ার সময়ও পাচ্ছেন না।’

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় এ পর্যন্ত ২৪৮ সাংবাদিক নিহত

রয়টার্স ছাড়লেন আলোকচিত্রী ভ্যালেরি জিঙ্ক: গাজায় সাংবাদিক…

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

আন্তর্জাতিক খবর

গাজা সংকট নিরসনে মুসলিম বিশ্বকে ইরানের ৪ প্রস্তাব

আন্তর্জাতিক খবর

তীব্র অপুষ্টিতে সোয়া ৩ লাখ শিশু: গাজায় বাড়ছে ক্ষুধা

আন্তর্জাতিক খবর

গাজায় ১৯ হাজার শিশু হত্যা করেছে ইসরায়েল

আন্তর্জাতিক খবর

গাজায় ইসরায়েল-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের কারণে একদিনে ৭ জনের মৃত্যু

আন্তর্জাতিক খবর

ইসরায়েল এবার নেমেছে পুরো গাজা দখলের অভিযানে

আন্তর্জাতিক খবর

ওয়েস্টার্ন ওয়ালসহ ইহুদি উপাসনালয়ের দেওয়ালে লেখা: ‘গাজায় গণহত্যা চলছে’

“ভারত বিরোধিতার কারণে প্রধানমন্ত্রিত্ব…

নেপালের নিরাপত্তার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সেনাবাহিনী

রক্তক্ষয়ী বিক্ষোভে উত্তাল নেপাল: অবশেষে সোশ্যাল মিডিয়ার…

