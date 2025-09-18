ইন্টারন্যাশনাল হোপ স্কুল বাংলাদেশের উত্তরা ক্যাম্পাসে ইয়াং লার্নার ইংলিশ লার্নিং সেন্টার-এর নতুন শাখা চালু

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ রাজধানীর উত্তরায় ইন্টারন্যাশনাল হোপ স্কুল বাংলাদেশ ক্যাম্পাসে ইয়াং লার্নার ইংলিশ সেন্টার-এর নতুন শাখা চালুর মাধ্যমে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে ব্রিটিশ কাউন্সিল।
ঢাকার উত্তরে ৭ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশু-কিশোরদের জন্য মানসম্পন্ন ইংরেজি শেখার সুযোগ তৈরিতে নতুন এই সেন্টার চালু করেছে ব্রিটিশ কাউন্সিল। এছাড়াও, রাজধানীর ফুলার রোডে ইতোমধ্যেই ব্রিটিশ কাউন্সিলের আরেকটি ইয়াং লার্নার ইংলিশ সেন্টার রয়েছে। অভিভাবকদের যাতাযাতের সময় এবং দুর্ভোগ হ্রাসে উত্তরাতেও এ সেন্টার চালু করল ব্রিটিশ কাউন্সিল। এ সেন্টারে কোর্স পরিচালনা করবেন কেমব্রিজের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা। কোর্সগুলো এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের কল্পনা ও সৃজনশীলতাকে উজ্জীবিত করার পাশাপাশি শ্রেণিকক্ষের বাইরেও তাদের যোগাযোগ দক্ষতা গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে। অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ডেভিড নক্স, ডিরেক্টর অপারেশনস-ইংলিশ অ্যান্ড এক্সামস জুনায়েদ আহমেদ; ইন্টারন্যাশনাল হোপ স্কুল বাংলাদেশের উত্তরা শাখার প্রি-স্কুল এবং প্রাথমিক বিভাগের প্রধান নাজমুন নাহার, সিনিয়র বিভাগের প্রধান সামসিল আরেফিন এবং গ্লোবাল ফাইন্যান্স ডিরেক্টর ভিক্টর দাতস্যুক।
এই সেন্টারে শিশু এবং কিশোরদের জন্য নানা ধরনের কোর্স থাকবে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্টারঅ্যাকটিভ উপায়ে শেখা, আত্মবিশ্বাস তৈরি এবং দৃশ্যমান উন্নতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এছাড়াও, বাবা-মায়েরা সন্তানদের সাফল্য ও অর্জন উদযাপনে নিয়মিত তাদের অগ্রগতির মূল্যায়ন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
এ নিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফেন ফোর্বস বলেন, “ইন্টারন্যাশনাল হোপ স্কুল বাংলাদেশের সহযোগিতায় আমাদের নতুন ইয়াং লার্নার ইংলিশ সেন্টার চালু করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই উদ্যোগ শিশু এবং কিশোরদের জন্য বিশ্বমানের ইংরেজি শেখার সুযোগ তৈরি করা এবং তারা যেন অ্যাকাডেমিক ও ব্যক্তিগত জীবনে সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে পারে, তা নিশ্চিতে আমাদের এই উদ্যোগ আমাদের অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন।”
নতুন সেন্টারে নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং ৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে ক্লাস শুরু হবে। এই ব্যাপারে অভিভাকরা প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন এ নাম্বারে (+৮৮ ০৯৬৬৬৭৭৩৩৭৭) কল করে অথবা এ ওয়েবসাইটে (HYPERLINK “https://bit.ly/4mQOHs9″https://bit.ly/4mQOHs9) ভিজিট করে। বিনা খরচে এ বিষয়ে তারা কনসালটেশন সেবাও গ্রহণ করতে পারবেন।
যুক্তরাজ্য ও বিশ্বের নানা দেশের মানুষের মধ্যে সংযোগ, বোঝাপড়া এবং বিশ্বাস গড়ে তোলার মাধ্যমে শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে ব্রিটিশ কাউন্সিল। গত ৯০ বছরে সংস্থাটি শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, ভাষা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখছে। ইংরেজি ভাষা শিক্ষার কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্রিটিশ কাউন্সিল সকল বয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অ্যাকাডেমিক, পেশাগত ও ব্যক্তিগত উন্নয়ন নিশ্চিতেও ভূমিকা রাখছে।
ইন্টারন্যাশনাল হোপ স্কুল বাংলাদেশের উত্তরা ক্যাম্পাসে নতুন ব্রিটিশ কাউন্সিল ইয়াং লার্নার ইংলিশ সেন্টার শিশু এবং কিশোরদের জন্য প্রাণবন্ত এক শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এখানে তারা আনন্দদায়ক ও সহযোগিতামূলক পরিবেশে ইংরেজি ভাষা নিয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারবে।
শিশু ওএবং কিশোরদের জন্য ইংরেজি কোর্সে ভর্তি করতে এখন রেজিস্টার করুন: HYPERLINK “https://www.britishcouncil.org.bd/en/english-courses/kids-teens”https://www.britishcouncil.org.bd/en/english-courses/kids-teens
খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
