The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

চিত্র-বিচিত্র

ব্যস্ত রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বিড়ালছানা: গাড়ি থামিয়ে চাকার তলা থেকে উদ্ধার ট্রাফিক পুলিশের

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ পুলিশকর্মী হাত দেখিয়ে গাড়ি থামাতেই দৌড়ে গিয়ে ওই গাড়িটির চাকার তলায় চলে গেলো একটি বিড়ালছানা। গাড়ির তলা থেকে আর বের হতেই চাইল না সে। ওই পুলিশকর্মীও পা মুড়ে রাস্তায় বসে পড়লেন।

ব্যস্ত রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বিড়ালছানা: গাড়ি থামিয়ে চাকার তলা থেকে উদ্ধার ট্রাফিক পুলিশের 1

ব্যস্ত রাস্তায় অনবরত ছুটে বেড়াচ্ছিল একটি ছোট্ট বিড়ালছানা। কোনওভাবেই রাস্তা পার করতে পারছিলো না সে। পাছে কোনও অঘটন ঘটে যায়, সেই ভয়েই রাস্তায় ছুটে গেলেন ট্রাফিক পুলিশ। ততোক্ষণে একটি গাড়ির চাকার তলায় দৌড়ে চলে গেছে বাচ্চা বিড়ালটি। বিপদ বুঝে হাত দেখিয়ে গাড়ি থামিয়ে দেন ওই পুলিশকর্মী। এরপর রাস্তায় পা মুড়ে বসে গাড়ির চাকার তলা থেকে বিড়ালছানাটিকে উদ্ধার করলেন তিনি। সম্প্রতি নেটমাধ্যমে এমনই একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।

‘স্ট্রেইট্স_টাইম্‌স’ নামে অ্যাকাউন্ট থেকে ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়। তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।

এই লিংকে ক্লিক করে দেখুন ইনস্টাগ্রামের ভিডিওটি

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

জানেন কি?

হারিয়ে যাওয়া স্মার্টফোন থেকে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা, ছবি এবং…

সারস পাখি যখন ‘ট্র্যাফিক পুলিশ’! পুকুরে নামায় অ্যালিগেটরকে…

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
চিত্র-বিচিত্র

‘হেল্প মি’ লিখে উদ্ধার পেলো ১৩ বছরের অপহৃত এক বালিকা!

চিত্র-বিচিত্র

১৩ বছর আগে নদীতে হারানো ক্যামেরা উদ্ধারের পর অবাক সকলেই!

Loading...
More Stories

গাড়ি পার্ক করতে গিয়ে বিপাকে তরুণী! আসলে কী ঘটেছিলো?

এক তরুণ খালি হাতে চেপে ধরলেন কুমিরের গলা!

সরাসরি সম্প্রচারের সময় জ্ঞান হারিয়ে পোডিয়ামে লুটিয়ে পড়লেন…

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali