দেশের প্রথম টেলিকম অপারেটর হিসেবে ‘টপ এমপ্লয়ার ২০২৫’ স্বীকৃতি পেলো বাংলালিংক

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দেশের প্রথম টেলিযোগাযোগ অপারেটর হিসেবে ‘গ্লোবাল টপ এমপ্লয়ার ২০২৫’ সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে শীর্ষস্থানীয় উদ্ভাবনী ডিজিটাল অপারেটর বাংলালিংক। আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘টপ এমপ্লয়ার্স ইনস্টিটিউট’ এই স্বীকৃতি দিয়েছে।
এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বিশ্বমানের মানব-সম্পদ (এইচআর) ব্যবস্থাপনা, প্রতিভা বিকাশ এবং কর্মীদের অগ্রাধিকার দেওয়ার সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি উৎপাদনশীল কর্মপরিবেশ তৈরিতে বাংলালিংকের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। পাশাপাশি, এই অর্জন ভবিষ্যতমুখী একটি ডিজিটাল এমপ্লয়ার হিসেবে বাংলালিংকের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে, যা কোম্পানির এমপ্লয়ার ভ্যালু প্রপোজিশন (ইভিপি) ‘লিড দ্য ফিউচার’ এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ইভিপি শুধুমাত্র বাংলালিংকের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার একটি রুপরেখা নয় বরং একটি ইতিবাচক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রবৃদ্ধিমুখী কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার উপর অপারেটরটির প্রাধান্যকেও প্রতিফলিত করে।
আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এইচআর বেস্ট প্র্যাকটিসেস সার্ভে-এর মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষতা যাচাই ও তাদের স্বীকৃতি প্রদান করে টপ এমপ্লয়ার্স ইনস্টিটিউট। ছয়টি প্রধান ক্ষেত্র ও ২০টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর মূল্যায়ন করে প্রতিষ্ঠানটি, যার মধ্যে রয়েছে কর্মী-সংক্রান্ত কৌশল (পিপল স্ট্র্যাটেজি), কর্মপরিবেশ, নিয়োগ প্রক্রিয়া, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তি, এবং কর্মীদের কল্যাণ এবং সুযোগ-সুবিধা।
২০২৫ সালে বিশ্বের ১২৫টি দেশ ও অঞ্চলের ২,৪০০-এর বেশি প্রতিষ্ঠান এই সার্টিফিকেশন পেয়েছে, যা বিশ্বজুড়ে প্রায় ১ কোটি ৩০ লাখ কর্মীর জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।
এই অর্জন সম্পর্কে বাংলালিংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইওহান বুসে বলেন,“বাংলাদেশের প্রথম টেলিকম অপারেটর হিসেবে টপ এমপ্লয়ার সার্টিফিকেশন পাওয়া আমাদের জন্য এক গৌরবময় অর্জন। এটি প্রমাণ করে যে, আমরা একটি কর্মীবান্ধব ও ডিজিটালি অগ্রসর কর্মপরিবেশ গড়ে তুলছি, যেখানে প্রত্যেক কর্মী ভবিষ্যতে নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের সাফল্যের মূল চালিকা শক্তি হলো কর্মীদের উন্নয়ন ও কল্যাণ। তাই আমরা এমন একটি কর্মীবান্ধব কর্মসংস্কৃতি গড়ে তুলছি, যেখানে উদ্ভাবন, সহযোগিতা ও শেখার সুযোগ ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল অপারেটরে পরিণত হওয়ার অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে, আমরা নিশ্চিত করছি যেন প্রতিটি কর্মী মূল্যায়িত বোধ করেন, যথাযথ সমর্থন পান এবং গ্রাহকদের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব তৈরিতে নিজেদের সর্বোচ্চ অবদান রাখতে সক্ষম হন। পাশাপাশি, আমরা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও উদ্দেশ্যনির্ভর সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাই, যা কর্মীদের বড় স্বপ্ন দেখতে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নেতৃত্ব দিতে অনুপ্রাণিত করবে।”
টপ এমপ্লয়ার্স ইনস্টিটিউট-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডেভিড প্লিঙ্ক বলেন, “অসংগতিপূর্ণ বর্তমান সময়ে ধারাবাহিকতা ধরে রাখা এক বড় অর্জন । বিশেষত, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, ক্রমাগত পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক প্রেক্ষাপটের মধ্যেও বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে দেখা সত্যি অনুপ্রেরণাদায়ক। এ বছরের টপ এমপ্লয়ার্স সার্টিফিকেশন প্রমাণ করে, আমাদের শীর্ষ নিয়োগকর্তারা ধারাবাহিকভাবে বিশ্বমানের মানবসম্পদ (এইচআর) কৌশল চর্চা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ সেক্টরে উৎকর্ষের মানদণ্ড তৈরি করছেন।”
তিনি আরও বলেন, “আমাদের টপ এমপ্লয়াররা কর্মীদের উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রকে আরও সমৃদ্ধ ও প্রাণবন্ত করছেন। ২০২৫ সালের টপ এমপ্লয়ার স্বীকৃতি এই অসাধারণ কর্মীবান্ধব নেতা এবং টিমগুলোর নিষ্ঠা ও সাফল্যের স্বীকৃতি, যা আমরা গর্বের সঙ্গে উদযাপন করছি।”
খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।