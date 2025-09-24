The Dhaka Times
টেইলর সুইফটের ‘দ্য অফিসিয়াল রিলিজ পার্টি অব আ শোগার্ল’: বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাচ্ছে ৩ অক্টোবর

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বিশেষ এক সিনেমাটিক ইভেন্ট নিয়ে আবারও বড় পর্দায় ফিরছেন হলিউড পপ তারকা টেইলর সুইফট। আগামী ৩ অক্টোবর বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাচ্ছে ৮৯ মিনিট দৈর্ঘ্যের ‘টেইলর সুইফট: দ্য অফিসিয়াল রিলিজ পার্টি অব আ শোগার্ল’।

টেইলর সুইফটের ‘দ্য অফিসিয়াল রিলিজ পার্টি অব আ শোগার্ল’: বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাচ্ছে ৩ অক্টোবর 1

ওই একই দিনে প্রকাশিত হবে তার নতুন অ্যালবাম `দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’ ও প্রথম মিউজিক ভিডিও দ্য ফেইট অব ওপেলিয়া।

নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সুইফটের জনপ্রিয় সিক্রেট সেশন্স-এর আদলে সাজানো এই অনুষ্ঠানটি চলবে পুরো অ্যালবাম মুক্তির সপ্তাহান্তেই, শুক্রবার হতে রবিবার পর্যন্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ৫৪০টি এএমসি থিয়েটারস-এই প্রদর্শিত হবে, সেইসঙ্গে সিনেমার্ক এবং রিগ্যালসহ আরও হাজারও প্রেক্ষাগৃহে একযোগেই এই শো শুরু হবে।

এবার টিকিটের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১২ ডলার, যা সুইফটের ১২তম অ্যালবাম এবং ১২টি গানের প্রতীকী সংখ্যার সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। এএমসি জানিয়েছে যে, দর্শকরা চাইলেই প্রদর্শনীর সময় গান গাইতে এবং নাচতে পারবেন, তবে আসনের ওপর দাঁড়ানো কিংবা সিঁড়ি আটকে রাখা নিষিদ্ধ থাকবে। এখানে সাধারণ সিনেমার মতো কোনো বিজ্ঞাপন কিংবা ট্রেলারও দেখানো হবে না।

এই বিশেষ আয়োজন শুধু উত্তর আমেরিকাতেই নয়, কানাডা, মেক্সিকো, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডসহ ১০০টিরও বেশি দেশে মুক্তি পাচ্ছে। অন্যান্য দেশে অক্টোবরের পর মুক্তির তারিখ ঘোষণা করা হবে।

ইতিপূর্বে ২০২৩ সালে মুক্তি পাওয়া ‘টেইলর সুইফট: দ্য এরাস ট্যুর’ বিশ্বব্যাপী রেকর্ড গড়ে। শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই আয় করে ১৮১ মিলিয়ন ডলার ও বিশ্বব্যাপী ২৬২ মিলিয়ন ডলার। যদিও ‘দ্য অফিসিয়াল রিলিজ পার্টি অব আ শোগার্ল’ খুব অল্প সময়ের জন্য প্রেক্ষাগৃহে চলবে, তবুও প্রেক্ষাগৃহ মালিকদের জন্য এটি বড় স্বস্তি হয়ে আসবে বলেও মনে করা হচ্ছে। কারণ একই সময় আরও মুক্তি পাচ্ছে ডোয়াইন জনসন অভিনীত ‘দ্য স্ম্যাশিং মেশিন’ ও ‘অ্যাভাটার: দ্য ওয়ে অব ওয়াটার’ সিনেমার রি-রিলিজ।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

