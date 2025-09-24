গাড়ি পার্ক করতে গিয়ে বিপাকে তরুণী! আসলে কী ঘটেছিলো?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ একটি পার্কিং লটে গাড়ি রাখার একটি ফাঁকা জায়গা ছিল। তবে সেই জায়গায় তার গাড়ি ঢুকবে কি-না, তা ঠাহর করতে পারছিলেন না এক তরুণী। পাছে গাড়ি পার্ক করতে গিয়ে কোথাও দাগ লেগে যেতে পারে, সেই ঝুঁকি নিতে রাজি নন তিনি মোটেও। কিন্তু পরে কী ঘটলো?
এক তরুণী কালো রঙের একটি দামি গাড়ি কিনেছেন। গাড়ির যত্নআত্তিও ভালো করেন তিনি। তবে গাড়ি কিনলেও মোটেও পাকা ‘ড্রাইভার’ নন তিনি। গাড়ি চালান নিজেই। তবে চালকের আসনে বসে গাড়ি পার্ক করতে গিয়ে কালঘাম ছুটে গেলো তরুণীর। পরে অবশ্য গাড়ি থেকে নেমে হাত দিয়ে মাপজোক করে গাড়ি ঠিক জায়গায় পার্ক করতে সক্ষম হন তিনি। সম্প্রতি নেটমাধ্যমে এমনই একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।
‘কুয়েতইনসাইড’ নামে অ্যাকাউন্ট থেকে ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। সেই ভিডিয়োয় দেখা যায়, এক তরুণী পার্ক করবেন বলে পার্কিং লটে গিয়ে গাড়ি থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। চালকের আসনেই বসেছিলেন তিনি। তবে গাড়ির ভিতরে বসে তিনি হিসেবনিকেশ করতে পারছিলেন না। পার্কিং লটে গাড়ি রাখার একটি ফাঁকা জায়গাও ছিল। তবে সেই জায়গায় তার গাড়ি ঢুকবে কি-না, তা তিনি ঠাহর করতে পারছিলেন না।
গাড়ি পার্ক করতে গিয়ে কোথাও দাগ লেগে যায়- সেই ঝুঁকি নিতে রাজি নন তিনি। তাই গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন ওই তরুণী। গাড়িটি কতোটা চওড়া তা মাপতে দু’হাত ছড়িয়ে পিছনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। গাড়িটির মাপজোক নিয়ে হাত সেভাবে ছড়িয়ে পার্কিং লটের ফাঁকা জায়গার দিকে এগিয়ে গেলেন ওই তরুণী। এরপর সেখানে গাড়িটি পার্ক করে শান্ত হন তরুণী। এই ঘটনাটি তুরস্কে ঘটেছে বলে জানা যায়। তবে তরুণীর নাম-পরিচয় কিছুই জানানো হয়নি। এই ভিডিওটি দেখে হাসির বন্যা বয়ে গিয়েছে নেটপাড়ায়। এক নেটাগরিক লিখেছেন, ‘‘শেষমেশ জ্যামিতি কষে গাড়ি পার্ক করতে হচ্ছে ওই তরুণীকে!’’ তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org