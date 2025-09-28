The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

redporn sex videos porn movies black cock girl in blue bikini blowjobs in pov and wanks off.

চিত্র-বিচিত্র

পথচারীকে গুঁতিয়ে রাস্তায় আছড়ে ফেললো গরু: মারতে থাকলো লাথিও! [ভিডিও]

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শিং দিয়ে গুঁতো মেরে পথচারীকে রাস্তায় আছড়ে ফেলে দিলো এক গরুটি। এরপর শুরু হয় প্রৌঢ়ের উপর একের পর এক আক্রমণ। কখনও লাথি মেরে, কখনও আবার গুঁতো মেরে ওই পথচারীর অবস্থা কাহিল করলো।

পথচারীকে গুঁতিয়ে রাস্তায় আছড়ে ফেললো গরু: মারতে থাকলো লাথিও! [ভিডিও] 1

বিকেলের দিকে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করতে বেরিয়েছিলেন জনৈক প্রৌঢ় পথচারী। তবে তখনই ঘটলো বিপদ। এক গরু তেড়ে এলো প্রৌঢ়ের দিকে। দৌড়ে পালাবেন ভেবেও কোনোই লাভ হলো না তার। গুঁতো মেরে প্রৌঢ়কে রাস্তায় আছড়ে ফেললো খ্যাপা গরুটি। এরপর শিং দিয়ে বারংবার গুঁতো মারতেই লাগলো তাকে। ক্রমাগতভাবে লাথিও মেরে চললো গরুটি। এরপর স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় ওই প্রৌঢ়কে উদ্ধার করেন ও নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাকে। সম্প্রতি নেটমাধ্যমে এমনই একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।

সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, উত্তরপ্রদেশের কানপুরের কল্যাণপুর এলাকায় ঘটেছে ঘটনাটি। বিপদ থেকে প্রৌঢ়কে বাঁচাতে সেখানে ছুটে যান স্থানীয়রা। লাঠি দিয়ে মেরে গরুটিকে তাড়ানোর চেষ্টাও করেন তারা। গরুটি একটু দূরে সরলেই প্রৌঢ় কোনও রকমে উঠে বসেন। তা দেখে আরও খেপে যায় ওই গরুটি। আবারও প্রৌঢ়ের দিকে তেড়ে গিয়ে মারতে শুরু করে। উপায় না দেখে স্থানীয়রা একটি টোটো নিয়ে সেখানে পৌঁছান। গরুটিকে সেখান থেকে তাড়িয়ে ওই প্রৌঢ়কে গাড়ির মধ্যে তোলেন তারা। গরুটিও টোটোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতেই থাকে। টোটোটি তার নাগাল থেকে বেরিয়ে গেলে সে আবার রাস্তার অন্যদিকে ছুটে যায়। সেই প্রৌঢ়কে গুরুতর আহত অবস্থায় নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।

এখানে ক্লিক করে দেখুন ভিডিওটি

>>>>>>>>>>>>>>

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

জানেন কি?

এবার রেস্তোরাঁ উদ্বোধন করলো এক গরু! [ভিডিও]

এক গরু খাবার ভেবে আতসবাজি চিবিয়ে ফেলার পর যা ঘটলো!

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
চিত্র-বিচিত্র

গরুই হোক বা ভেড়াই হোক বায়ু নিঃসরণ করলেই দিতে হবে ট্যাক্স!

চিত্র-বিচিত্র

থাইল্যান্ডে করোনা টিকা নিলেই পাওয়া যাবে গরু!

চিত্র-বিচিত্র

চিতাবাঘ ও গরুর বন্ধুত্ব দেখুন

চিত্র-বিচিত্র

বাঘ-গরু এক ঘাটে পানি খাচ্ছে! [ভিডিও]

চিত্র-বিচিত্র

গরুকে হাজিরা দিতে হয় আদালতে!

Loading...
More Stories

রাত ৩টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আইফোন কিনতে মুম্বইয়ে দোকানের…

বিশাল মাছ চুরি! ধরা পড়তেই ‘চুরির জিনিস’ ছেড়ে লেজ গুটিয়ে…

আপেল খাওয়ার লোভ: লাফ দিয়ে গাছের নাগাল না পেয়ে হতাশ ভালুক!

sex không che
mms desi
wwwxxx
bn_BDBengali
en_USEnglish bn_BDBengali