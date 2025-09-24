The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

আন্তর্জাতিক খবর

ট্রাম্পের কারণে থামানো হলো ম্যাক্রোঁর গাড়িবহর!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিয়ে অন্যরকম এক অভিজ্ঞতা হলো ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর। ট্রাম্পের কারণে থামানো হলো ম্যাক্রোঁর গাড়িবহর!

ট্রাম্পের কারণে থামানো হলো ম্যাক্রোঁর গাড়িবহর!

স্থানীয় সময় সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাতে নিউইয়র্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কারণে ফরাসি প্রেসিডেন্টের গাড়িবহর আটকে দেয় সেখানকার ট্রাফিক পুলিশ। এক পর্যায়ে গাড়ি থেকে নেমে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন ম্যাক্রোঁ।

ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সোমবার জাতিসংঘের প্রোগ্রামে ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতির ঘোষণা দিয়ে বের হওয়ার সময় ভিআইপি মুভমেন্টের কারণে ট্রাফিকে আটকা পড়েন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায় যে, গাড়ি থেকে নেমে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারকে নিজের পরিচয় দিলেও তাকে যেতে দেওয়া হয়নি। সেই পুলিশ জানায় যে, ‘দুঃখিত মিস্টার প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বহর আসছে। এটি যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে।’

তখন ম্যাক্রোঁ হাসতে হাসতে পুলিশ কর্মকর্তাকে বলেন, ‘যদি আপনি গাড়ির বহরটা না দেখে থাকেন, তাহলে আমাকে রাস্তা পার হতে দিন। আমি আপনার সঙ্গে দর কষাকষি করছি।’

রাস্তা পার হতে না পেরে ফুটপাতে বসেই আরও এক ধাপ এগিয়ে ম্যাক্রোঁ ফোন করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে। ফোন ধরতেই বলেন, ‘জানেন, আমি এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছি, কারণ আপনার জন্য সব কিছুই বন্ধ।’

কিছুক্ষণ পরে রাস্তা খুলে দেওয়া হয়। তবে ম্যাক্রোঁ গাড়িতে ওঠেননি। ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলতে বলতে তিনি হেঁটেই যান। আর তাকে দেখতে ভিড় জমান অনেকেই, সেলফিও তোলেন। হাসিমুখে সব আবদার মেটান ফরাসি প্রেসিডেন্ট।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনে যোগ দিতে সোমবার সন্ধ্যায় ডোনাল্ড ট্রাম্প নিউইয়র্ক সিটিতে পৌঁছান। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকালে সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বক্তব্যও দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

‘যে ঝামেলা পাকাচ্ছে, সে আবার শান্তিতে পুরস্কারও চাইছে!’,…

ট্রাম্পের নীতির কঠোর সমালোচনা: কিম কার্দাশিয়ান অভিবাসীদের…

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

