পরিণীতি চোপড়া এবার ভক্তদের জন্য সুখবর দিলেন

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া গত আগস্ট মাসে ১+১=৩ ক্যাপশনে ইনস্টাগ্রামে একটি মিষ্টি ছবি পোস্ট করে নিজের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ইঙ্গিত দিলেন তিনি।

এবার সেই ইঙ্গিতকে আরও স্পষ্ট করে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে একটি নতুন ভিডিও প্রকাশ করেন পরিণীতি, যেখানে তার ‘বেবি বাম্প’ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এটিই প্রথমবার যখন তার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর প্রকাশ্যে আসার পরই তার শারীরিক অবস্থা ভক্তদের সামনে উঠে এলো।

প্রায় ৮মাস পর নিজের ইউটিউব চ্যানেলে নতুন ভিডিও নিয়ে ফিরলেন এই হবু মা। ভিডিওতে তিনি তার চ্যানেলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও কথা বলেন।

পরিণীতি বলেন, ‘৮ মাস আগে আমি এই চ্যানেলটি শুরু করেছি। তখন আমি নিজেও জানতাম না ঠিক কী ধরনের ভিডিও এতে দেবো। তবে এখন আমি যেসব ভিডিওগুলো দেবো, আশা করি সেগুলো সবারই মন জয় করবে।’

ব্যক্তিগত জীবনের সবকিছু কিংবা রান্নার মতো ভিডিও না দিলেও তার পোস্ট করা কনটেন্ট ভক্তদের ভালো লাগবে বলে তিনি আশাবাদও ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, গত আগস্ট মাসে পরিণীতি তার স্বামী রাঘব চাড্ডার সঙ্গে পথচলার একটি ভিডিও পোস্ট করেন ও ভ্যানিলা কেকের ওপর লেখা ‘১+১=৩’ ছবির মাধ্যমে প্রথমবার এই সুখবরটি জানিয়েছেন। তারপর থেকেই তার ভক্ত-অনুরাগীরা ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছার জোয়ারে ভাসিয়ে দিচ্ছেন এই দম্পতিকে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

