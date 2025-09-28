The Dhaka Times
তথ্য প্রযুক্তি

দ্রুতই ‘ডট বাংলা’ এবং ‘ডট বিডি’ ডোমেইন উন্মুক্ত করা হবে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ দ্রুত সময়ের মধ্যে ‘ডট বাংলা’ এবং ‘ডট বিডি’ ডোমেইন উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।

দ্রুতই 'ডট বাংলা' এবং 'ডট বিডি' ডোমেইন উন্মুক্ত করা হবে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

২৬ সেপ্টেম্বর ফেসবুক পোস্টে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি এই কথা বলেন। ফেসবুক পোস্টে ফয়েজ আহমেদ তৈয়্যব লিখেন যে, মিলিয়ন মিলিয়ন ডট বাংলা এবং ডট বিডি ডোমেইন হোস্টেড হবার কথা থাকলেও মাত্র ৪৫ হাজারের মতো সাইট হোস্টেড রয়েছে, যার মধ্যে ডট গভ, ডট বাংলা এবং ডট বিডি তিন ডোমেইন মিলে ৩৭ হাজার হোস্টিং সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে রয়েছে। অর্থাৎ ডট বাংলা এবং ডট বিডি ডোমেইনের সাফল্য শূন্যের কাছাকাছি। সে জন্য আওয়ামী ম্যানেজমেন্টই দায়ী। বিদেশ ভ্রমণ হবে না, এমন হাস্যকর কারণে এর কাজ আটকে রাখা হয়েছিল।

তিনি লিখেন যে, তবে দ্রুতই ডট বাংলা এবং ডট বিডি (ডট জিওভি সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য) ডোমেইন উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। রেজিস্ট্রি রাইট বিটিআরসি এবং বিটিসিএলে রেখে রিসেলার ওপেন করে দেওয়া হবে। সেজন্য এপিআই ডেভেলপ করা হচ্ছে।

তিনি আরও লিখেন যে, এভাবে ডোমেইন নেইম হোস্টিং ‘ফরেন কারেন্সি ড্রেইন করছে’ মন্তব্য করে তিনি বলেন, যা আংশিকভাবে হলেও থামানো প্রয়োজন।

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব লিখেন, সেইসঙ্গে- ডট জিওভি- সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য যাচাই সাপেক্ষে উন্মুক্ত করা হবে। ডট এডু, ডট বিডি- স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য যাচাই সাপেক্ষেই উন্মুক্ত করা যেতে পারে। আর ডটকম, ডটবিডি রিসেলার উন্মুক্ত করা হবে। ডট ওআরজি, ডট বিডিসহ অপরাপর ডট বিডি ও ডট বাংলার এক্সটেন্ডেড ডোমেইন নেইম সমূহের বিষয়ে বিটিআরসি এবং বিটিসিএল -এর সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

তথ্য প্রযুক্তি

ডট বাংলার নিবন্ধন যেভাবে পাবেন

