যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বাতিলে আমার কিছু যায় আসে না: কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা বাতিলের পর কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো বলেছেন, এতে “আমার কিছুই যায় আসে না। আমার কোনো ভিসার প্রয়োজন নেই।’
গত শুক্রবার তিনি নিউ ইয়র্কের রাস্তায় ফিলিস্তিনের পক্ষে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি মার্কিন সৈন্যদের ডোনাল্ড ট্রাম্পের আদেশ অমান্য করারও আহ্বান জানান। একই দিন হোয়াইট হাউস জানায় যে, তারা পেত্রোর ভিসা বাতিল করবে।
২৭ সেপ্টেম্বর এক্স’র এক পোস্টে পেত্রো বলেন, ‘আমার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের জন্য ভিসা নেই। এতে আমার কিছু যায় আসে না। আমার ভিসার কোনো প্রয়োজন নেই- কারণ আমি কেবলমাত্র একজন কলম্বিয়ান নাগরিকই নই, একজন ইউরোপীয় নাগরিকও। আমি সত্যিই নিজেকে বিশ্বের একজন স্বাধীন ব্যক্তি বলেই মনে করি।’
তিনি আরও বলেন যে, ‘গণহত্যার নিন্দা করার জন্য এটি (ভিসা) প্রত্যাহার করা প্রমাণ করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনকে আর সম্মান করে না।’
ইতিপূর্বে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের বাইরে ফিলিস্তিনিপন্থী বিক্ষোভকারীদের এক সমাবেশে ভাষণ দিয়েছিলেন কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট। তিনি ফিলিস্তিনিদের মুক্ত করাকে অগ্রাধিকারে রেখে বিশ্বব্যাপী একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠনের আহ্বানও জানান।
তিনি মার্কিন সৈন্যদের ‘মানুষের দিকে বন্দুক না তাক করার জন্য’ বলেন যে, ট্রাম্পের আদেশ আপনারা অমান্য করুন, মানবতার আদেশ মেনে চলুন।
কলম্বিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে যে, ভিসা বাতিলকে কূটনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা জাতিসংঘের চেতনারই পরিপন্থী। জাতিসংঘের এখন উচিত একটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ আয়োজক দেশ খুঁজে বের করা। যাতে সংস্থাটি নিজেই সেই নতুন আয়োজক রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে প্রবেশের অনুমোদনও দিতে পারে।
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org