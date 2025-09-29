The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

চিত্র-বিচিত্র

রাত ৩টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আইফোন কিনতে মুম্বইয়ে দোকানের বাইরে ক্রেতাদের ভিড়!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ নতুন আইফোন হাতে পাওয়ার জন্য আর যেনো তর সইছিল না ক্রেতাদের। তাই সূর্যোদয়ের পূর্বেই অর্থাৎ গভীর রাত থেকে তারা বিপণির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লাইনটিও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়।

রাত ৩টা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে আইফোন কিনতে মুম্বইয়ে দোকানের বাইরে ক্রেতাদের ভিড়! 1

১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ভারতের বাজারে পাওয়া যাচ্ছে নতুন সিরিজ়ের আইফোন। তা নিয়ে আর যেনো তর সইছে না ক্রেতাদের। সূর্য ওঠার আগে তাই সব কাজ ছেড়ে তারা দাঁড়িয়ে পড়েন দোকানের সামনে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে ভিড়ও। দোকান খোলার সময় লাইনের যেনো আর শেষই দেখা যাচ্ছিল না। সম্প্রতি নেটমাধ্যমের পাতায় এমনই একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।

সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রের খবর হলো, শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) মুম্বইয়ের বান্দ্রায় অ্যাপ্‌লের নিজস্ব বিপণিতে ১৭ সিরিজ়ের আইফোন কেনার জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যান ক্রেতারা। তাদের মধ্যে অধিকাংশই আগে থেকেই নাকি আইফোন বুক করে রেখেছেন। নতুন আইফোন হাতে পাওয়ার জন্য যেনো আর তর সইছিল না ওইসব ক্রেতাদের। তাই সূর্যোদয়ের পূর্বেই গভীর রাত থেকে তারা বিপণির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন।

উল্লেখ্য, ৯ সেপ্টেম্বর আইফোন এয়ার এবং ১৭ সিরিজ়ের আইফোনের পাশাপাশি স্মার্টঘড়ির নতুন সিরিজ় এবং এয়ারপড্‌স প্রো থ্রি বাজারে নিয়ে আসে মার্কিন টেক জায়ান্ট সংস্থা অ্যাপ্‌ল। তবে এটি শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) থেকে তা ভারতের বাজারে উপলব্ধ হয়েছে। তা নিয়েই উচ্ছ্বাস উপচে পড়ছে আইফোনপ্রেমীদের মধ্যে। তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

