চিত্র-বিচিত্র

ডাল ভাত নয় ইঞ্জিনের লিটার লিটার তেলই যার প্রতিদিনের খাদ্য! [ভিডিও]

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ ভারতের কর্নাটকের শিবমোগা জেলার বাসিন্দা ‘তেল কুমার’ নামেই পরিচিত। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাঁর প্রতি দিনের খাবারের তালিকায় রয়েছে ইঞ্জিনের প্রায় সাত থেকে আট লিটার তেল।

ডাল ভাত নয় ইঞ্জিনের লিটার লিটার তেলই যার প্রতিদিনের খাদ্য! [ভিডিও] 1

ভাত, রুটি, ডাল, তরকারিই নয়। এক ব্যক্তির সারা দিনের খোরাক বলতে ইঞ্জিনের ৭ হতে ৮ লিটার তেল! বেঁচে থাকার জন্য ইঞ্জিনের তেলই নাকি তার জন্য যথেষ্ট। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এই ঘটনাটি কিন্তু সত্যি। এক আধ দিন নয়, রীতিমতো ৩০ বছর ধরে কর্নাটকের ওই ব্যক্তি নাকি কোনও খাবার না খেয়ে ইঞ্জিনের তেল খেয়ে বেঁচে আছেন! ওই ঘটনার একটি ভিডিও সম্প্রতি নেটমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই হইচই পড়ে গেছে নেট দুনিয়ায়।

সংবাদ প্রতিবেদন অনুসারে জানা যায়, শিবমোগা জেলার বাসিন্দা ওই প্রৌঢ় ‘তেল কুমার’ নামেই পরিচিত। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে উল্লেখ করা হয়, তার প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় থাকে শুধুমাত্র ৭ হতে ৮ লিটার তেল! তেল ছাড়া একমাত্র চা পান করেন ওই ব্যক্তি।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গেছে, তাকে খাবার দেওয়া হলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করছেন। এই খাবারের পরিবর্তে তাকে বোতল থেকে কালো রঙের ঘন তেল পান করতে দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘ ৩ দশক ধরে ইঞ্জিনের তেল খেয়ে জীবনযাপন করলেও, তাকে নাকি কখনও হাসপাতালে ভর্তিও হতে হয়নি। পোস্টে উল্লেখ করা হয় যে, তিনি এমন কোনও বড় স্বাস্থ্য সমস্যার সম্মুখীন হননি যার জন্য কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।

ইনস্টাগ্রাম এর ভিডিওটি দেখতে ক্লিক করুন

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

