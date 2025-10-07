The Dhaka Times
গুগলে যে ৪টি জিনিস কখনও সার্চ করবেন না: না হলে সোজা জেলে যেতে হবে!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ আমরা সবাই জানি সব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে গুগলের কাছে। রকেট সায়েন্স থেকে অতি সাধারণ কোনও বিষয় হোক, একবার টাইপ করলেই কয়ের সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর হাজির হয় সামনে। তবে ৪টি জিনিস সার্চ করা যাবে না! কী সেগুলো?

কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী কে থেকে শুরু করে রোগ নির্ণয়, অর্থাৎ যা-ই প্রশ্ন জাগুক, এখন উত্তর পাওয়া যায় নিমেষে। শুধু গুগলকে একবার প্রশ্ন করা মাত্রই সেই উত্তর দিয়ে দেয়।

সব প্রশ্নের উত্তরই রয়েছে গুগলের কাছে। রকেট সায়েন্স থেকে অতি সাধারণ কোনও বিষয়ও, একবার টাইপ করলেই কয়ের সেকেন্ডের মধ্যেই উত্তর হাজির হবে সামনে।

বিশ্বের সবথেকে বড় সার্চ ইঞ্জিন হলো এই গুগল। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৯২ শতাংশই গুগল ব্যবহার করে থাকেন।

তবে আপনি জানেন কী? এমন কিছু জিনিস রয়েছে, যা গুগলে সার্চ করলে আপনাকে জেলেও যেতে হতে পারে! তাহলে কী সেই জিনিস? আপনি যদি গুগলে বোমা তৈরির পদ্ধতি সার্চ করেন, তাহলে সোজা বাড়িতে হাজির হবে পুলিশ।

এছাড়াও আপনি যদি গুগলে শিশুদের যৌনতার ছবি কিংবা ভিডিও সার্চ করেন, তবেও জেলে যেতে হতে পারে। আবার পাইরেটেড কিংবা নকল সিনেমা সার্চ করলেও গ্রেফতার হতে পারেন আপনি!

আবার গুগলে যদি আপনি কোনও ডিভাইস হ্যাকিং করার পদ্ধতি সার্চ করেন, তাহলেও আপনাকেজেলে যেতে হতে পারে। এমন নানা আইন রয়েছে বিভিন্ন দেশে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

