তেতো হলেও নানা গুনে ভরপুর করলা

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ করলা একটি তিক্ত স্বাদের সবজি হলেও এর ভেতরে লুকিয়ে আছে অসংখ্য পুষ্টিগুণ। বাংলাদেশের মানুষের খাদ্যতালিকায় করলার উপস্থিতি অনেক পুরনো।

তেতো হলেও নানা গুনে ভরপুর করলা 1

বিশেষত গ্রীষ্মকালে করলা ভাজি, তরকারি কিংবা ভর্তা হিসেবে খাওয়া হয়। তিক্ততার কারণে অনেকেই করলা খেতে অনীহা প্রকাশ করে, কিন্তু এর ভেতরে যে ভিটামিন, খনিজ উপাদান ও ঔষধি গুণ রয়েছে তা আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

করলা শরীরের রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। আধুনিক গবেষণা বলছে, করলার মধ্যে থাকা চারান্টিন ও পলিপেপটাইড-পি নামক উপাদান ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সাহায্য করে। নিয়মিত করলা খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক থাকে, এজন্য এটি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপকারী খাদ্য হিসেবে বিবেচিত।

করলার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান শরীর থেকে ক্ষতিকর ফ্রি-র‌্যাডিকেল দূর করতে সহায়ক। এর ফলে ক্যানসার প্রতিরোধে করলা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষত স্তন, কোলন ও প্রোস্টেট ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে করলার কার্যকারিতা নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে।

করলা লিভারের কার্যক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এটি হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করে এবং লিভারের বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সহায়তা করে। যারা গ্যাস্ট্রিক, কোষ্ঠকাঠিন্য বা হজমে সমস্যা ভোগেন, তাদের জন্য করলা একটি প্রাকৃতিক ওষুধ হিসেবে কাজ করতে পারে।

করলা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এতে রয়েছে ভিটামিন-সি, যা শরীরকে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এছাড়া করলা রক্ত পরিষ্কার করে ত্বককে উজ্জ্বল করে এবং ব্রণ-ফুসকুড়ি প্রতিরোধে সহায়ক।

এছাড়াও করলা ওজন কমাতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। করলার ক্যালোরি কম হলেও এতে থাকা ফাইবার দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখে। ফলে অপ্রয়োজনীয় খাওয়ার প্রবণতা কমে যায় এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। যারা ডায়েট করছেন তাদের জন্য করলা একটি স্বাস্থ্যকর খাবার।

তবে মনে রাখাটা জরুরি, অতিরিক্ত করলা খাওয়া শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষত গর্ভবতী নারী ও নিম্ন রক্তচাপের রোগীদের ক্ষেত্রে করলা অতিরিক্ত খাওয়া উচিত নয়।

আর তাই বলা যায়, করলা শুধু একটি তিক্ত সবজি নয়, বরং এটি প্রকৃতির এক অসাধারণ ওষুধি সম্পদ। নিয়মিত খাদ্যতালিকায় করলা অন্তর্ভুক্ত করলে শরীর সুস্থ থাকে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং দীর্ঘমেয়াদে নানা জটিল রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। তাই করলার তিক্ততাকে উপেক্ষা করে এর গুণাগুণের কথা ভেবে নিয়মিত খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

