স্বাস্থ্য কথা

শসা আমাদের স্বাস্থ্যের কী কী উপকার করে?

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ শসা একটি জনপ্রিয় এবং স্বাস্থ্যসম্মত সবজি, যা মূলত সালাদ, ভর্তা কিংবা নানা খাবারের সঙ্গে খাওয়া হয়। গরমকালে শসা খাওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যায় কারণ এটি শরীরকে ঠাণ্ডা রাখে এবং পানির অভাব পূরণ করে।

তবে শুধু সতেজতাই নয়, শসার ভেতরে রয়েছে অসংখ্য পুষ্টিগুণ যা শরীরকে সুস্থ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শসায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পানি (প্রায় ৯৫%)। এটি শরীরের পানিশূন্যতা দূর করে এবং শরীরকে হাইড্রেটেড রাখে। বিশেষ করে গরমকালে ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে যে পানি বের হয়ে যায়, তা পূরণে শসা কার্যকর ভূমিকা রাখে।

শসায় আছে ভিটামিন-সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এগুলো শরীর থেকে ক্ষতিকর ফ্রি-র‌্যাডিকেল দূর করে, ফলে ক্যানসার ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমে।

শসা হজমের জন্য উপকারী। এতে থাকা ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং হজম প্রক্রিয়া স্বাভাবিক রাখে। নিয়মিত শসা খেলে অন্ত্র পরিষ্কার থাকে এবং পেটের গ্যাস কমে।

শসা ওজন কমাতেও সাহায্য করে। এতে ক্যালোরি কম হলেও পেট ভরানোর ক্ষমতা বেশি। ফলে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। এজন্য ডায়েট চার্টে শসা অন্যতম খাবার হিসেবে রাখা হয়।

শসা ত্বক ও সৌন্দর্যের জন্য অত্যন্ত কার্যকর। শসার রস ত্বককে শীতল রাখে, ব্রণ কমায় এবং দাগ দূর করতে সাহায্য করে। চোখের নিচের ফোলাভাব বা ডার্ক সার্কেল দূর করতেও শসার টুকরা ব্যবহার করা হয়।

শসায় রয়েছে পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম, যা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখে। এছাড়া শসা কিডনির কার্যক্ষমতা উন্নত করে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান বের করে দেয়।

তাই বলা যায় যে, শসা একটি পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত সবজি। এটি শরীরকে ঠাণ্ডা রাখে, হজমে সহায়তা করে, ত্বক সুন্দর করে এবং নানা রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। তাই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় শসা অন্তর্ভুক্ত করা সুস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

