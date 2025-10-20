পাকা কলা মানব শরীরের যেসব উপকার করে

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ পাকা কলা একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সহজলভ্য ফল। এতে প্রচুর ভিটামিন, খনিজ এবং প্রয়োজনীয় ফাইবার রয়েছে যা মানব শরীরের জন্য বিশেষভাবে উপকারী।
এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন একটি বা দুটি পাকা কলা খেলে শরীর সুস্থ থাকে এবং নানা ধরনের রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।
# পাকা কলা শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। এতে থাকা প্রাকৃতিক চিনি যেমন গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ ও সুক্রোজ দ্রুত শরীরে শক্তি যোগায়। এজন্য খেলাধুলার আগে বা পরে কলা খাওয়া বিশেষভাবে উপকারী। অনেক অ্যাথলেট ও ক্রীড়াবিদ কলাকে প্রাকৃতিক এনার্জি ফুড হিসেবে গ্রহণ করেন।
# পাকা কলা হজমে সহায়তা করে। এতে থাকা ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে। যারা হজম সমস্যায় ভোগেন তাদের জন্য প্রতিদিন কলা খাওয়া ভালো ফল দেয়। এছাড়া কলা পাকস্থলীতে শীতলভাব সৃষ্টি করে যা গ্যাস্ট্রিকের ঝুঁকি কমায়।
# কলা হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী। এতে রয়েছে পটাশিয়াম যা শরীরের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। নিয়মিত কলা খাওয়া উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। একই সঙ্গে এতে সোডিয়ামের মাত্রা খুবই কম, ফলে হৃদরোগীদের জন্য কলা নিরাপদ ও উপকারী ফল।
# পাকা কলা মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। এতে থাকা ট্রিপটোফ্যান নামক অ্যামিনো অ্যাসিড শরীরে সেরোটোনিন উৎপাদনে সাহায্য করে যা মস্তিষ্ককে প্রশান্ত রাখে এবং দুশ্চিন্তা কমায়। এজন্য অনেকেই কলাকে প্রাকৃতিক অ্যান্টি-ডিপ্রেশান্ট বলে থাকেন।
# পাকা কলা হাড় ও দাঁতের জন্যও উপকারী। এতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে যা হাড় মজবুত করে এবং দাঁতের ক্ষয় রোধে সাহায্য করে। শিশু ও বয়স্ক উভয়ের জন্যই এটি উপকারী খাদ্য।
# কলা ত্বক ও চুলের জন্যও উপকারী। এতে প্রচুর ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং চুলকে মজবুত করে। অনেক সময় সৌন্দর্যচর্চায় কলা সরাসরি ব্যবহার করা হয়।
অপরদিকে, কলা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এতে ভিটামিন বি-৬, আয়রন ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান রক্ত তৈরিতে সহায়ক এবং শরীরকে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে শক্তি দেয়।
তাই বলা যায়, পাকা কলা শুধু সুস্বাদু নয়, বরং মানব শরীরের জন্য বহুমুখী উপকারে ভরপুর একটি ফল। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় কলা যুক্ত করলে শরীর সুস্থ, কর্মক্ষম এবং প্রাণবন্ত থাকে।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org