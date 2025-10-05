যানজট নিরসনে সড়ক এবং সেতুতে চালু হচ্ছে ই-টোল

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সড়ক ও মহাসড়কে প্রায় সময় যানজট লেগেই থাকে বিশেষ করে ঈদ বা পূজার মতো বড় উৎসবগুলোতে ঘরে ফেরা মানুষের রাস্তায় দীর্ঘ যানজটের অন্যতম প্রধান কারণই হলো বিভিন্ন ব্যস্ত সড়ক ও সেতুতে টোল দেওয়ার জন্য দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করা।
পশ্চিমা বিশ্বে যেখানে গাড়ি থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই টোল দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে বাংলাদেশে এখনও নগদ টাকানির্ভর টোল ব্যবস্থাপনায় প্রচুর সময় নষ্ট হয় ও তীব্র যানজট সৃষ্টি করে।
সাধারণ মানুষের এই সমস্যার কথা বিবেচনা করেই পদ্মা সেতুতে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন কিংবা ইটিসি ব্যবস্থা পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো দেশের একটি প্রধান মহাসড়কে নগদবিহীন এবং নন-স্টপ টোল আদায়ের এই ব্যবস্থা চালু করা হয়।
নতুন এই ব্যবস্থায় টোল প্লাজায় গাড়ি থামাতে হবে না। অর্থাৎ নিবন্ধিত গাড়িগুলো নির্দিষ্ট ইটিসি লেন ব্যবহার করে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩০ কিলোমিটার গতিতে সেতু পার হতে পারবে। এই সময় ব্যবহারকারীর প্রি-পেইড অ্যাকাউন্ট হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নির্ধারিত টোল কেটে নেওয়া হবে।
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মতে, এই ইলেকট্রনিক টোল সেবা ব্যবহার করতে হলে প্রথমে ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেডের ট্যাপ অ্যাপের ডি-টোল অপশনে গাড়ি নিবন্ধন এবং রিচার্জ সম্পন্ন করতে হবে। তারপর পদ্মা সেতুর আরএফআইডি বুথে একবারের জন্য যাচাই-বাছাই শেষ করলে ভবিষ্যতে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবেই গাড়িকে শনাক্ত করতে পারবে।
সরকার পুরো টোল প্রক্রিয়াকে প্রযুক্তিনির্ভর করতে বড় পরিকল্পনাও হাতে নিয়েছে। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেছেন, ‘ই-টোল সেবা সারাদেশে চালু করার জন্য আমরা কাজ করছি।’ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সড়ক ও জনপথ বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েই তারা এই কাজটি করছেন।
তিনি আরও জানান, আগে আরএফআইডি যন্ত্র ব্যবহার করে ডিজিটাল টোল ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করা হলেও গাড়িচালকদের আগ্রহের অভাবে সেটি সফল হয়নি। বর্তমানে নাগরিকদের মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ব্যবহার করে ই-টোল ব্যবস্থাটি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে মোবাইল অ্যাপে গাড়ির তথ্য এবং ওয়ালেট নম্বর যোগ করেই টোল দেওয়া সম্ভব হবে।
এছাড়াও, যাদের ওয়ালেট নেই, তারা ভবিষ্যতে কিউআর টাচ অ্যান্ড পাস সেবা ব্যবহার করেও টোল দিতে পারবেন। সরকার মূলত একটি ইউনিফায়েড টিকেটিং সেবা চালুর জন্য কাজ করছে, যেখানে বাস, ট্রেন, ট্রাক, বিমান হতে শুরু করে সব টিকিট এবং টোল সেবা একটি প্ল্যাটফর্মে এনে নাগরিকদের হয়রানি কমানো ও ডিজিটাল সেবাকে আরও উন্নত করার কাজ অব্যাহত রেখেছে।
