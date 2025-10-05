The Dhaka Times
তথ্য প্রযুক্তি

যানজট নিরসনে সড়ক এবং সেতুতে চালু হচ্ছে ই-টোল

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ সড়ক ও মহাসড়কে প্রায় সময় যানজট লেগেই থাকে বিশেষ করে ঈদ বা পূজার মতো বড় উৎসবগুলোতে ঘরে ফেরা মানুষের রাস্তায় দীর্ঘ যানজটের অন্যতম প্রধান কারণই হলো বিভিন্ন ব্যস্ত সড়ক ও সেতুতে টোল দেওয়ার জন্য দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করা।

পশ্চিমা বিশ্বে যেখানে গাড়ি থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই টোল দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে বাংলাদেশে এখনও নগদ টাকানির্ভর টোল ব্যবস্থাপনায় প্রচুর সময় নষ্ট হয় ও তীব্র যানজট সৃষ্টি করে।

সাধারণ মানুষের এই সমস্যার কথা বিবেচনা করেই পদ্মা সেতুতে ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন কিংবা ইটিসি ব্যবস্থা পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো দেশের একটি প্রধান মহাসড়কে নগদবিহীন এবং নন-স্টপ টোল আদায়ের এই ব্যবস্থা চালু করা হয়।

নতুন এই ব্যবস্থায় টোল প্লাজায় গাড়ি থামাতে হবে না। অর্থাৎ নিবন্ধিত গাড়িগুলো নির্দিষ্ট ইটিসি লেন ব্যবহার করে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩০ কিলোমিটার গতিতে সেতু পার হতে পারবে। এই সময় ব্যবহারকারীর প্রি-পেইড অ্যাকাউন্ট হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই নির্ধারিত টোল কেটে নেওয়া হবে।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মতে, এই ইলেকট্রনিক টোল সেবা ব্যবহার করতে হলে প্রথমে ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেডের ট্যাপ অ্যাপের ডি-টোল অপশনে গাড়ি নিবন্ধন এবং রিচার্জ সম্পন্ন করতে হবে। তারপর পদ্মা সেতুর আরএফআইডি বুথে একবারের জন্য যাচাই-বাছাই শেষ করলে ভবিষ্যতে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবেই গাড়িকে শনাক্ত করতে পারবে।

সরকার পুরো টোল প্রক্রিয়াকে প্রযুক্তিনির্ভর করতে বড় পরিকল্পনাও হাতে নিয়েছে। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেছেন, ‘ই-টোল সেবা সারাদেশে চালু করার জন্য আমরা কাজ করছি।’ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সড়ক ও জনপথ বিভাগসহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েই তারা এই কাজটি করছেন।

তিনি আরও জানান, আগে আরএফআইডি যন্ত্র ব্যবহার করে ডিজিটাল টোল ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করা হলেও গাড়িচালকদের আগ্রহের অভাবে সেটি সফল হয়নি। বর্তমানে নাগরিকদের মোবাইল ব্যাংকিং সেবা ব্যবহার করে ই-টোল ব্যবস্থাটি নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে মোবাইল অ্যাপে গাড়ির তথ্য এবং ওয়ালেট নম্বর যোগ করেই টোল দেওয়া সম্ভব হবে।

এছাড়াও, যাদের ওয়ালেট নেই, তারা ভবিষ্যতে কিউআর টাচ অ্যান্ড পাস সেবা ব্যবহার করেও টোল দিতে পারবেন। সরকার মূলত একটি ইউনিফায়েড টিকেটিং সেবা চালুর জন্য কাজ করছে, যেখানে বাস, ট্রেন, ট্রাক, বিমান হতে শুরু করে সব টিকিট এবং টোল সেবা একটি প্ল্যাটফর্মে এনে নাগরিকদের হয়রানি কমানো ও ডিজিটাল সেবাকে আরও উন্নত করার কাজ অব্যাহত রেখেছে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

