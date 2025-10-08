The Dhaka Times
অভিনব পেশা: সদ্যোজাতের নামকরণ করেই ২৬ লক্ষ টাকা আয়!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ টেলরের পেশা সম্পর্কে এক ব্যবসায়ী উৎসাহ দেখান ও তাকে পারিশ্রমিক বাড়ানোর পরামর্শও দেন। সেই ব্যবসায়ীর কথা মেনে টেলর তার পারিশ্রমিক বাড়িয়ে ফেলেন।

নামেই কিন্তু সব আসে যায়! সারা জীবন যে নামে এক ব্যক্তি যার পরিচয় বহন করবেন, সেই নাম বাছাই করাও কিন্তু চারটি খানি কথা নয়। সচরাচর সন্তানের জন্মের পর তার নামকরণের দায়িত্ব পড়ে বাবা-মা কিংবা পরিবারের কোনও গুরুজনের উপরে। এই দায়িত্বভারই নিজের পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন জনৈকা তরুণী। শুধুমাত্র সদ্যোজাতদের নামকরণ করে ২৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত রোজগার করেন এই তরুণী। এই অভিনব পেশা নির্বাচন করে তিনি যে কতোটা সুখী রয়েছেন, তা নেটমাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করে জানিয়েছেন ওই তরুণী।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর অনুযায়ী জানা যায়, ওই তরুণীর নাম টেলর হামফ্রে। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকোর বাসিন্দা। ২০১৮ সাল হতে এক অভিনব পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন টেলর। সদ্যোজাতদের নামকরণ করেন টেলর। প্রথমে বিনামূল্যে নামকরণ করলেও পরে তা পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছেন টেলর। কেরিয়ারের গোড়ার দিকে প্রতি নামকরণ বাবদ ১০০ ডলার (বাংলাদেশী মুদ্রায় যার পরিমাণ ১২ হাজার টাকার মতো) করে ধার্য করতেন ওই তরুণী। এরপর টেলরের পেশা সম্পর্কে এক ব্যবসায়ী উৎসাহ দেখান ও তাকে পারিশ্রমিক বাড়ানোর পরামর্শও দেন।

ওই ব্যবসায়ীর কথা মেনে টেলর তার পারিশ্রমিক বাড়িয়ে ফেলেন। তবে তার কারণে টেলরের আর্থিকভাবে কোনও ক্ষতি হয়নি। বরং আখেরে লাভই হয়েছে টেলরের। গত ৭ বছর ধরে নামকরণ করছেন টেলর। বর্তমানে তিনি নামকরণ পিছু ২০০ ডলার থেকে ৩০ হাজার ডলার পর্যন্ত উপার্জন করেন। তবে পারিশ্রমিকের হেরফের থাকার কারণ রয়েছে।

নামকরণ করার পর কেবলমাত্র ইমেল মারফত পাঠিয়ে দিলে কম পারিশ্রমিক নেন টেলর। তবে বংশপরিচয়সহ পরিবারের আরও খুঁটিনাটি তথ্য জেনে সদ্যোজাতের নামকরণ করতে আরও বেশি পারিশ্রমিক ধার্য করেন এই তরুণী। নামকরণ করা হলেও জন্মের ডকুমেন্ট হাতে না পাওয়া পর্যন্ত সদ্যোজাতের নাম প্রকাশ্যে না জানানোরও পরামর্শ দিয়েছেন শিল্পদ্যোগী টেলর।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

