কঠোর ডায়েট মানতে গিয়ে চরম পরিণতি হলো এক তরুণীর!

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ কঠোর ডায়েট মানতে গিয়ে চরম পরিণতি হলো এক তরুণীর! এমন এক পরিণতি হলো যে, ভাঙা চোয়াল, অস্থিসার দেহ, বছর কয়েক খাবার বলতে তিনি খেয়েছেন ফলমূল!
প্রতীকি ছবি
শুধুমাত্র ফল খেয়ে রোগা হতে চেয়েছিলেন এক তরুণী। ওজন কমতে কমতে পৌঁছে যায় শেষ পর্যন্ত ২২ কেজিতে। খাবারের তালিকায় ফল ছাড়া কিছুই রাখতেন না ২৭ বছর বয়সী ওই তরুণী। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে বেড়াতে গিয়ে একটি রিসোর্টের ভিলা ভাড়া করে থাকতে শুরু করেন তিনি। ৩ দিন ধরে তার কোনও সাড়াশব্দ না পাওয়ায় তরুণীর বন্ধু রিসোর্টে ফোন করেন। কর্মীরা ভিলায় ছুটে গিয়ে দেখেন মরে পড়ে রয়েছেন এক তরুণী।
ক্যারোলিনা ক্রিজ়াক নামে ওই তরুণী ২০২৪ সালে মারা যান বলে সংবাদ প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়। তরুণীর চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাটি সম্প্রতি সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে।
সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সাম্বারকিমা হিল রিসোর্টে গিয়েছিলেন ক্যারোলিনা। সেখানে সুইমিং পুলসহ একটি ভিলা ভাড়া করেন তিনি। রিসোর্টের কর্মীরা লক্ষ করেছিলেন অতিথির চেহারা শীর্ণ এবং অস্থিসার, চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। ক্যারোলিনা নামে ওই নারীর নখ হলুদ হয়ে গিয়েছিল, তার দাঁতও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হাঁটতেও কষ্ট পেতেন তিনি। তাকে তার ঘরে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতেন কর্মীরা। তাকে বার বার চিকিৎসা করানোর অনুরোধ করলেও প্রতি বারই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
রিসোর্টে আসার ৩ দিন পর, ওই তরুণীর এক স্থানীয় বন্ধু হোটেলে ফোন করে জানান, ক্যারোলিনা আসার পর থেকে তিনি কোনও খবরই পাননি। আতঙ্কিত কর্মীরা তার ভিলায় ছুটে যান, যেখানে তারা ক্যারোলিনাকে নিশ্চল ও অসাড় অবস্থায় দেখতে পান। পরে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মেডিক্যাল রিপোর্টে বলা হয় যে, তিনি দীর্ঘদিন অপুষ্টি, অস্টিয়োপোরোসিস ও অ্যালবুমিনের ঘাটতিতে ভুগছিলেন। এগুলো তার কঠোর ডায়েটের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
মৃত তরুণীর বন্ধুরা জানিয়েছেন যে, ক্যারোলিনা দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন ও কিশোর বয়সে অ্যানোরেক্সিয়ার সঙ্গে লড়াই করেন। ইংল্যান্ডে পড়াশোনার সময় যোগব্যায়াম ও নিরামিষ খাবারের প্রতি অনুরাগ তৈরি হয়। ধীরে ধীরে আমিষ খাবার খাওয়া বন্ধ করে দেন এবং ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করতে শুরু করেন। সে কারণেই অকালে জীবন দিতে হয় ওই তরুণীকে। তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা অনলাইন।
>>>>>>>>>>>>>>
ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে
মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।
লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর
২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।
সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-
১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।
২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।
৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।
৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।
৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।
৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।
৭. ত্বকে র্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।
রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :
১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।
২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।
এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অপরদিকে
জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:
১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।
২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।
৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।
৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।
৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।
৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।
৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।
৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org
Prev Post