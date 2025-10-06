The Dhaka Times
তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে রাখার প্রত্যয়ে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ম্যাগাজিন।

আন্তর্জাতিক খবর

ট্রাম্প-নেতানিয়াহুর উত্তপ্ত ফোনালাপ: ‘তুমি সবসময় নেগেটিভ’

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ গাজা যুদ্ধ শেষ করার লক্ষ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবে হামাসের আংশিক সম্মতিকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজে।

ট্রাম্প-নেতানিয়াহুর উত্তপ্ত ফোনালাপ: ‘তুমি সবসময় নেগেটিভ’ 1

তবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বিষয়টিকে একেবারেই ভিন্নভাবেই দেখেছেন। এই মতভেদ নিয়েই দু’জনের মধ্যে এক পর্যায়ে উত্তপ্ত ফোনালাপও হয়েছে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম এক্সিওস জানিয়েছে যে, গত শুক্রবার হামাস যখন ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাবে আংশিক সম্মতি জানিয়েছে, তখনই ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে ফোন করে বলেন, এটিও একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে নেতানিয়াহু জবাবে বলেন, ‘এটি উদযাপনের কিছু নেই, এর কোনো অর্থও নেই।’

এতে করে ট্রাম্প চরম বিরক্ত হন। প্রতিবেদনে বলা হয় যে, তিনি নেতানিয়াহুকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘আমি বুঝি না, কেনো তুমি সবসময় এতো নেতিবাচক।’ এর মধ্যে একটি অশালীন শব্দও ব্যবহার করেছেন তিনি। পরে ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে বলেন, ‘এটি একটি জয়, এটা গ্রহণ করো।’

একজন মার্কিন কর্মকর্তা এক্সিওস-কে বলেন, এই সংলাপ দেখিয়েছে- নেতানিয়াহুর আপত্তি সত্ত্বেও ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধ শেষের দিকে এগিয়ে নিতে ও হামাসের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করতে কতোটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

হামাস তাদের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছে যে, তারা সব ইসরায়েলি জিম্মিকেই মুক্তি দিতে রাজি, তবে যুদ্ধ পুরোপুরি বন্ধ এবং গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। একইসঙ্গে প্রস্তাবের অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলেও জানায় সংগঠনটি।

অপরদিকে নেতানিয়াহু তার ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের বলেন, তিনি হামাসের প্রতিক্রিয়াকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনা ‘প্রত্যাখ্যান’ হিসেবেই দেখছেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সমন্বয় করতে চান, যাতে হামাসের প্রতিক্রিয়াকে ইতিবাচক হিসেবে দেখানোর কোনো সুযোগ না পায়।

তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণই ভিন্ন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, হামাস হয়তো পরিকল্পনাটি সরাসরি প্রত্যাখ্যানও করবে। তাই আংশিক সম্মতিকে তিনি ‘চুক্তির সুযোগ’ হিসেবেই দেখেন।

দুই মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ফোনালাপে নেতানিয়াহুর শীতল প্রতিক্রিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হতাশ করে। তাই তিনি কঠোর সুরে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। পরে এক্সিওস-এর সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘আমি নেতানিয়াহুকে বলেছিলাম, এটি তোমার জয়েরই সুযোগ। শেষ পর্যন্ত সে এতে রাজিও হয়েছে। তার রাজি হওয়া ছাড়া উপায়ও নেই- আমার সঙ্গে থাকলে রাজি হতে হয়।’

ফোনালাপের অল্প সময় পরই ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলকে গাজায় বিমান হামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। এর ৩ ঘণ্টা পর নেতানিয়াহু বিমান হামলা বন্ধের নির্দেশ দেন।

যদিও ইসরায়েলি কর্মকর্তারা পরে বলেন যে, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহুর অবস্থান এখন সম্পূর্ণই এক। নেতানিয়াহু এক ভিডিওবার্তায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রশংসা করেন ও তার বক্তব্যের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান মেলানোর চেষ্টাও করেন।

তবে এক মার্কিন কর্মকর্তারা বলেন, ফোনালাপের পরিবেশ ছিল ‘উত্তপ্ত এবং কঠিন’। তবুও দুই নেতা শেষ পর্যন্ত সমঝোতায় পৌঁছেছেন। তাদের মধ্যে একজন বলেন, ‘অবশেষে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শান্তি চান, সেটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রশাসন ইতিমধ্যেই ইসরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে এই লক্ষ্য অর্জনে।’

তবে হোয়াইট হাউস এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

শনিবার ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও দুই পক্ষকে দ্রুত চুক্তিতে পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছেন এবং হামাসকে সতর্ক করেন-যদি তারা বিলম্ব করে, পুরো চুক্তিই বাতিল হয়ে যাবে।

একইদিন ইসরায়েল গাজার কিছু অংশ থেকে প্রাথমিক সেনা প্রত্যাহারের হালনাগাদ মানচিত্রেও সম্মত হয়। সোমবার মিশরে হামাস এবং ইসরায়েলের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনা শুরু হওয়ার কথাও রয়েছে, যেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনারও অংশ নেবেন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ করবেন যেভাবে

মশা বাহিত একপ্রকার ভাইরাস জ্বর হলো ডেঙ্গু। এই জ্বর অন্যান্য ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়াজনিত জ্বর থেকে ভিন্ন। অবশ্য এই জ্বর কোনোভাবেই ছোঁয়াচে নয়। এই ভাইরাস জ্বর এককভাবে বা অন্যান্য ভাইরাস (চিকুনগুনিয়া, ইয়েলো ফিভার, বার্মা ফরেস্ট, ফ্লু, রেসপাইরেটরি সিনসাইটিয়াল) এবং ব্যাকটেরিয়া (নিউমোক্কাস)-এর সঙ্গেও হতে পারে।

লক্ষণ ও জ্বরের তীব্রতার ওপর নির্ভর করে ডেঙ্গুজ্বরকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. সাধারণ ডেঙ্গুজ্বর

২. রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বর।

জানেন কি?

কাতারে হামলার ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইলেন নেতানিয়াহু

ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক শেষে এরদোয়ান জানালেন গাজা নিয়ে ‘যৌথ…

সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে মূলত নিচের এই লক্ষণগুলো-

১. হঠাৎ করে তীব্র জ্বর ও তা ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হওয়া।

২. তীব্র মাথাব্যথা হওয়া।

৩. চোখের পেছনের অংশে ব্যথা হওয়া।

৪. জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে লালচে ফুসকুড়ি চোখে পড়া।

৫. সম্পূর্ণ শরীরে তীব্র ব্যথা ও সেইসঙ্গে কোমরে ব্যথা।

৬. বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া।

৭. ত্বকে র‌্যাশ বা লাল দানা দানা দেখা দেওয়া।

রক্তপাতসহ ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে :

১. ২ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তীব্র জ্বর সঙ্গে নাক, মুখ বা বমির সঙ্গে রক্ত যাওয়া।

২. জ্বরের পাশাপাশি বুকে বা পেটে পানি জমে যাওয়া।

এইসব লক্ষণের যে কোনো একটি লক্ষণ দেখা দিলেই দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।

অপরদিকে

জ্বরের প্রথম ৩ দিন বাড়িতে অপেক্ষা করুন। অপরদিকে সারা শরীর পানি দিয়ে স্পঞ্জ করুন কিছুক্ষণ পরপর। এতে করে জ্বরের মাত্রা কমে আসবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান ও বিশ্রাম নিতে হবে। এরপরেও জ্বর না কমলে বা কিছু সময় পরপর বাড়তে থাকলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়:

১. বাড়ির আশপাশ যতোটা সম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করুন।

২. ঘরের ভেতরে থাকা ফুলের টব বা ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা, টায়ার অথবা পলিথিন থাকলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে ফেলুন ও ফুলের টব থেকে জমে থাকা পানি নিষ্কাশন করুন।

৩. মশা নিধনের জন্য সপ্তাহে অন্তত ৩ বার স্প্রে বা ফগিং করুন।

৪. বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মশা নিধনে ব্যবহৃত ক্রিম সঙ্গে রাখতে পারেন।

৫. সন্ধ্যার পর বাড়ির ছোট থেকে বড় সদস্যরা মশারি ব্যবহার করুন।

৬. যেখানে-সেখানে জমে থাকা বৃষ্টির পানি পরিষ্কার করে ফেলুন, কারণ এতে এডিস মশা ডিম পেড়ে থাকে এই সময়।

৭. অপরদিকে মশার প্রকোপ থেকে বাঁচতে মশারির সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট ব্যবহার করতে পারেন।

৮. এডিস মশা যেহেতু দিনের বেলা কামড়ায় তাই দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি টানিয়ে ঘুমানোর দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূত্র: https://dmpnews.org

