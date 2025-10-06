ট্রাম্প-নেতানিয়াহুর উত্তপ্ত ফোনালাপ: ‘তুমি সবসময় নেগেটিভ’

দি ঢাকা টাইমস্ ডেস্ক ॥ গাজা যুদ্ধ শেষ করার লক্ষ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবে হামাসের আংশিক সম্মতিকে ইতিবাচক হিসেবেই দেখছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজে।
তবে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বিষয়টিকে একেবারেই ভিন্নভাবেই দেখেছেন। এই মতভেদ নিয়েই দু’জনের মধ্যে এক পর্যায়ে উত্তপ্ত ফোনালাপও হয়েছে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম এক্সিওস জানিয়েছে যে, গত শুক্রবার হামাস যখন ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাবে আংশিক সম্মতি জানিয়েছে, তখনই ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে ফোন করে বলেন, এটিও একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। তবে নেতানিয়াহু জবাবে বলেন, ‘এটি উদযাপনের কিছু নেই, এর কোনো অর্থও নেই।’
এতে করে ট্রাম্প চরম বিরক্ত হন। প্রতিবেদনে বলা হয় যে, তিনি নেতানিয়াহুকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘আমি বুঝি না, কেনো তুমি সবসময় এতো নেতিবাচক।’ এর মধ্যে একটি অশালীন শব্দও ব্যবহার করেছেন তিনি। পরে ট্রাম্প নেতানিয়াহুকে বলেন, ‘এটি একটি জয়, এটা গ্রহণ করো।’
একজন মার্কিন কর্মকর্তা এক্সিওস-কে বলেন, এই সংলাপ দেখিয়েছে- নেতানিয়াহুর আপত্তি সত্ত্বেও ডোনাল্ড ট্রাম্প যুদ্ধ শেষের দিকে এগিয়ে নিতে ও হামাসের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করতে কতোটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
হামাস তাদের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায় জানিয়েছে যে, তারা সব ইসরায়েলি জিম্মিকেই মুক্তি দিতে রাজি, তবে যুদ্ধ পুরোপুরি বন্ধ এবং গাজা থেকে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার করতে হবে। একইসঙ্গে প্রস্তাবের অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলেও জানায় সংগঠনটি।
অপরদিকে নেতানিয়াহু তার ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের বলেন, তিনি হামাসের প্রতিক্রিয়াকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিকল্পনা ‘প্রত্যাখ্যান’ হিসেবেই দেখছেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সমন্বয় করতে চান, যাতে হামাসের প্রতিক্রিয়াকে ইতিবাচক হিসেবে দেখানোর কোনো সুযোগ না পায়।
তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সম্পূর্ণই ভিন্ন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, হামাস হয়তো পরিকল্পনাটি সরাসরি প্রত্যাখ্যানও করবে। তাই আংশিক সম্মতিকে তিনি ‘চুক্তির সুযোগ’ হিসেবেই দেখেন।
দুই মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ফোনালাপে নেতানিয়াহুর শীতল প্রতিক্রিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হতাশ করে। তাই তিনি কঠোর সুরে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। পরে এক্সিওস-এর সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘আমি নেতানিয়াহুকে বলেছিলাম, এটি তোমার জয়েরই সুযোগ। শেষ পর্যন্ত সে এতে রাজিও হয়েছে। তার রাজি হওয়া ছাড়া উপায়ও নেই- আমার সঙ্গে থাকলে রাজি হতে হয়।’
ফোনালাপের অল্প সময় পরই ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলকে গাজায় বিমান হামলা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন। এর ৩ ঘণ্টা পর নেতানিয়াহু বিমান হামলা বন্ধের নির্দেশ দেন।
যদিও ইসরায়েলি কর্মকর্তারা পরে বলেন যে, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহুর অবস্থান এখন সম্পূর্ণই এক। নেতানিয়াহু এক ভিডিওবার্তায় ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রশংসা করেন ও তার বক্তব্যের সঙ্গে নিজেদের অবস্থান মেলানোর চেষ্টাও করেন।
তবে এক মার্কিন কর্মকর্তারা বলেন, ফোনালাপের পরিবেশ ছিল ‘উত্তপ্ত এবং কঠিন’। তবুও দুই নেতা শেষ পর্যন্ত সমঝোতায় পৌঁছেছেন। তাদের মধ্যে একজন বলেন, ‘অবশেষে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শান্তি চান, সেটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রশাসন ইতিমধ্যেই ইসরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে এই লক্ষ্য অর্জনে।’
তবে হোয়াইট হাউস এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।
শনিবার ডোনাল্ড ট্রাম্প আবারও দুই পক্ষকে দ্রুত চুক্তিতে পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছেন এবং হামাসকে সতর্ক করেন-যদি তারা বিলম্ব করে, পুরো চুক্তিই বাতিল হয়ে যাবে।
একইদিন ইসরায়েল গাজার কিছু অংশ থেকে প্রাথমিক সেনা প্রত্যাহারের হালনাগাদ মানচিত্রেও সম্মত হয়। সোমবার মিশরে হামাস এবং ইসরায়েলের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনা শুরু হওয়ার কথাও রয়েছে, যেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং জ্যারেড কুশনারও অংশ নেবেন।
